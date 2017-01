Villa Clara emerge en semifinal del campeonato cubano de béisbol

Los Azucareros debieron salir debajo en el marcador, inaugurado por los Tigres con apenas los tres primeros bateadores del juego por triple del designado Alexander Jiménez y rolata impulsadora del patrullero central Julio Pablo Martínez.



La situación pudo empeorar en el segundo episodio cuando los campeones abrieron con tres sencillos al hilo, pero el abridor de los anaranjados, el derecho Alain Sánchez, se compuso para colgar un cero que valió el partido.



El camarero Dainier Gálvez bateó para doble play por la goma y tras el boleto a Raúl González que volvió a llenar las bases, Jiménez falló en rodado por la intermedia.



Villa Clara negoció el empate en el tercer capítulo al combinar hits de Javier Fusté, Andy Zamora y Alexander Ayala, frente al abridor y perdedor Dachel Duquesne.



Los locales volvieron a la carga y facturaron un racimo de tres, a la postre decisivo, en el cuarto.



El receptor Fusté impulsó dos con doblete que impactó en la barda del jardín izquierdo y luego Zamora lo mandó a la goma con cañonazo al central.



Si los abridores le fallaron a Villa en los dos partidos jugados como visitante, esta vez Alain Sánchez enderezó el rumbo a partir del tercer acto y completó siete entradas con una limpia, seis sencillos, un ponche y cuatro boletos.



El también diestro Yasmany Hernández sacó los cinco últimos outs, cuatro por la vía de los strikes, con solo un hit en contra, para apuntarse su decimotercer salvamento de la campaña.



Por la escuadra anaranjada el novel enmascarado Fusté brilló con el madero, de 2-2, dos impulsadas y una anotada, más un boleto. Zamora (2-2) y Ayala (4-2) lo secundaron, ambos con un remolque per cápita.



Tras el out 27, Andy Zamora comentó que el partido era clave, los cambios en la alineación funcionaron y que a nadie de su equipo le pasó por la mente un resultado adverso de 0-4.



El lanzador Sánchez se refirió al segundo aire que tomó tras las complicaciones de las dos primeras entradas y aventuró: "si le ganamos los tres aquí, la cosa se pone buena".



Para este domingo (18:00 horas) está programado el cuarto juego del duelo semifinalista Ciego de Ávila-Villa Clara.



Resultado del tercer partido de la semifinal, estadio Sandino, de Santa Clara.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E.



Ciego de Á. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0.

Villa Clara 0 0 1 3 0 0 0 0 x 4 8 0.



Ganó: Alain Sánchez (1-0) (11-5).



Perdió: Dachel Duquesne (0-11) (10-7).



Salvado: Yasmany Hernández (1) (13).