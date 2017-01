Lanzadores hunden a Villa Clara de nuevo

El abridor de los villaclareños, el refuerzo pinareño Yosvany Torres, fue bateado con entera libertad, pues en dos y dos tercios le dieron siete hits y permitió cinco anotaciones limpias, que pusieron desde temprano en precaria situación a su novena, en el estadio José Ramón Cepero.



Su relevo, el también refuerzo Alberto Bicet, tampoco estuvo bien ya que admitió cuatro marcas de los Tigres, en apenas uno y dos tercios de faena, para una ventaja decisiva de 9 por 1, en el cierre del quinto inning.



En ese momento, para llover sobre lo mojado con la defensa, un fly al centro del terreno con el que se cerraba la entrada sin daños, no fue capturado por Reinier León y los felinos abrieron la pizarra definitivamente.



No obstante, los Naranjas aprovecharon la salida del box del abridor y ganador, Vladimir Baños, e hicieron dos en el séptimo y tres más en el octavo, a costa de Liomil González y Raidel Martínez.



Este último, con la pizarra en 9-6, ponchó al tercero y cuarto bates, Norel González y a Alexander Malleta con las bases llenas, para enfriar los pocos bríos de los visitantes, que de nuevo amenazaron en el noveno, mas no pudieron ligarle al salvador José Ángel García.



De tal suerte, Ciego de Ávila, con sus dos éxitos, ha puesto casi contra la pared a Villa Clara, que tendrá que ganar cuatro de cinco encuentros si desea estar en la final de este certamen, contra el vencedor del tope entre Granma y Matanzas.



Este sábado, a las 7.15 de la noche, se juega el tercer partido entre avileños y villaclareños, esta vez en el estadio Sandino, de Santa Clara, en lo que se antoja un choque de vida o muerte para los anfitriones, que, de perderlo, casi le dirán adiós a la corona en esta serie 56.