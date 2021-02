El último ponche de Puello

Puello dijo recientemente en una entrevista con ESPN: «Lo de Cuba (refiriéndose a su ausencia en las series del Caribe) es un asunto que tiene que ver con lo político. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba. Mientras tanto ese tema se quedará tranquilo».



Tres ideas en una. La primera es correcta: No estamos en un torneo que se gestó en La Habana y cuya primera sede fue el actual estadio Latinoamericano en 1949, por razones políticas. Eso lo sabemos. Puello también. Incluso, lo ha dicho públicamente. En la edición de 2019, efectuada en Panamá, JR lo entrevistó y estas fueron sus palabras al abordar el asunto de por qué Cuba no podía ser miembro pleno de la CBPC:



«Ellos (la Federación Cubana de Béisbol) saben que no podemos, nosotros tenemos un convenio con el béisbol de Estados Unidos, un convenio que no permite eso. No se permite por el asunto este político, que no se permite que podamos entregarle dinero a Cuba ni organizar una Serie del Caribe en Cuba.



«Es inexplicable, irreal e injusto, que nos traten de coartar en un aspecto de deporte y que nosotros no podamos tener la libertad para hacer relaciones contractuales con la Federación Cubana de Béisbol».



Ese era el discurso de Puello hasta 2019, y como compensación, «hasta que se levante ese asunto», según sus palabras, iban a seguir invitando a Cuba.



Un año después, el enfoque cambió. Al final, el puesto del campeón de la Serie Nacional fue ocupado en San Juan por un club colombiano. A la edición de Mazatlán 2021, acudieron los mismos países que a Puerto Rico. Si la ausencia en 2020, se debía a algo coyuntural de visados como pretendió justificar el dirigente de la CBPC, ¿por qué no extender la invitación a la justa siguiente?



¿Qué pasó? ¿Por qué Puello no fue coherente con su propuesta original? ¿Ya el Comisionado de la CBPC no tiene el mismo sueño de organizar algún día una Serie del Caribe en el Latinoamericano antes de que termine su mandato?



En la segunda parte de sus palabras sí mostró su total desajuste de enfoque, porque él sabe que no es Cuba el que pone las zancadillas políticas. ¿A qué asuntos se refiere Puello al decir: «Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba»?



«Ningún problema político afecta el desarrollo del béisbol cubano ni la asistencia a la Serie del Caribe. Fue la CBPC la que excluyó al país de esa lid injustificadamente», respondió la Federación Cubana a través de su cuenta de Twitter.



Que Estados Unidos presione, doblegue, chantajee e imponga su voluntad para privar a la afición de ver a un equipo cubano jugar no cabe en ese posesivo incorrectamente empleado por Puello: «sus...».



Que buena oportunidad perdió Puello para dejar pasar un pitcheo fuera de zona. ¿O es que hizo ese swing intencionalmente para congraciarse con un pitcher que, cuando se trata de Cuba, solo tira bolas malas?