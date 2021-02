Pinar deja al campo a Sancti Spíritus y está en semifinales

En Cienfuegos, al inicio parecía que los Gallos se iban a llevar el partido, porque empezaron impetuosos y ganaban 5-1, en el cuarto acto, parte alta. Mas los Vegueros hicieron racimo de 5 para darle la vuelta al marcador y ampliaron con una más, por jonrón de Yasser Julio González en el sexto episodio.



Con el score en contra 5-7 y contra la pared en el noveno porque eran visitantes, los espirituanos dieron una gran demostración de garra e hicieron 3, ante el veloz relevista, Raidel Martínez, con un doble clave de Geiser Cepeda, que impulsó empate y ventaja.

Era una pizarra de 8-7 prometedora, con el efectivo Pedro Álvarez en el box, para sacar 3 outs y la victoria. Sin embargo, Álvarez se enredó con la tanda baja de los vueltabajeros y permitió el empate a 8. Con el gane en tercera para los pativerdes, el mentor Eriel Sánchez trajo a su as, Yoén Socarrás, que cumplió y mantuvo la igualada para enviar el juego a extra-innings.



En el décimo el ganador Raidel Martínez (2-0) se recuperó y paseó la distancia, pero Socarrás no pudo hacer lo mismo. Con hombre en tercera, se produjo un roletazo lento por el campo corto, que Daviel Gómez no pudo dominar y los Gallos quedaron al campo, lamentablemente, para consumar la barrida de Pinar en el tope.



De esta forma los Vegueros se convierten en el primer conjunto que clasifica para la etapa semifinal, algo que pudiera lograr este lunes su similar de Granma, si bate al siempre complicado Industriales. Si estos fueran los vencedores, forzarían un quinto y decisivo partido.



Los otros dos matches de cuartos de final, Cienfuegos-Matanzas y Santiago-Las Tunas, están detenidos indefinidamente debido a la situación con la Covid 19 en las formaciones de Elefantes y Avispas.