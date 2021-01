Nocao de Pinar y está a un paso de semifinales en pelota cubana

En Cienfuegos fue este un partido plácido para los Vegueros, que hicieron racimo de 9 en la tercera entrada, para decidir y hacer lanzar muy cómodo al abridor y ganador, Vladimir Baños, que tiró 5 actos y le marcaron las 4 de los derrotados.



Por estos cargó con los platos rotos el abridor, Yamichel Pérez, que en 2 y un tercio le hicieron 6 carreras, 5 ellas limpias. Pérez, que tuvo una campaña anterior de ensueño, no ha sido el mismo en la serie 60, como su marca de 7-8 indica.



Hubo jonrón del joven receptor pinareño, Yoan Rojas, que impulsó 4 en el desafío; en tanto Lázaro Emilio Blanco fletaba a 3 compañeros para la goma, dentro de una ofensiva inusual que ligó 18 imparables de todas dimensiones.



No obstante, 2 jugadores claves en los occidentales, el inicialista William Saavedra y el torpedero Juan Carlos Arencibia, salieron lesionados y son dudas importantes ahora mismo para este domingo 31, cuando debe celebrarse el tercer partido de este playoff. Si gana Pinar (2-0), habrá clasificado para la etapa semifinal.



Este viernes se jugó un solo partido, porque siguen los problemas con la Covid 19 en el equipo de Cienfuegos, que no pudo jugar con Matanzas, por presentar dos nuevos casos positivos al virus: un atleta y un entrenador.



Tampoco se efectuará el choque de este sábado entre Santiago de Cuba y Las Tunas, pues no han concluido los estudios en el conjunto indómito, tras conocerse de un contagio en el cuerpo técnico de los santiagueros.



Todo esto es sumamente preocupante y pudiera dejar a Avispas y Elefantes fuera de los playoffs. Aunque, según fuentes fidedignas, estos pudieran detenerse en cualquier momento, para proteger la vida de todos los participantes en las dos sedes que sirven como “burbujas” beisboleras.