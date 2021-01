Industriales y Santiago salen delante en playoffs beisboleros

Ya decía en mi reporte anterior que no le iba a ser nada fácil a los Alazanes batir a los Leones de Guillermo Carmona. En Sancti Spíritus, estos llegaron a su último chance debajo por 3-4; pero Alberto Calderón le botó la bola al inefectivo relevista Kelvis Rodríguez y ambos rivales se abrazaron a 4.



Para el final del noveno, Carmona mandó a su as, Andy Rodríguez, que a rectas limpias dominó a la mejor tanda de los orientales y liquidó la entrada, para irse el partido a extra-innings. En el décimo, los Azules atacaron enseguida y pusieron hombres en tercera y primera, con un out.



En esta situación, el propio Calderón sacó un rollling al derrotado Carlos Santana, bueno para doble play, que hubiera abortado la amenaza. Sin embargo, el seguro torpedero Yulián Milán forzó en segunda, mas tiró abierto a primera base y Oscar Valdés anotó la del gane para los capitalinos.



El ganador Andy Rodríguez no tuvo problemas para asegurar el éxito, tras las aceptables faenas del abridor Bryan Chi (3 carreras en 6 actos) y el primer relevo, Juan Xavier Peñalver (1 en dos capítulos, que puso arriba a los Caballos en el séptimo por 4-3, impulsada por Iván Prieto).



Por los derrotados, Leandro Martínez laboró 6 episodios de manera efectiva, en los que le marcaron 2, una de ellas sucia, antes de dar paso a Kelvis Rodríguez. Carlos Santana lo hizo muy bien y no mereció el revés; aunque obviamente el error está en el juego.



Antes de este interesante choque, en Cienfuegos, Santiago de Cuba también vino de atrás y batió a Las Tunas, 7 carreras por 4. Las Avispas caían por 3-4 pero hicieron racimo de cuatro en el séptimo, a costa del abridor y vencido Yudier Rodríguez y del relevista Alberto Civil.



La sonrisa fue para el abridor Carlos Font, que cargó con todas las marcas de los Leñadores y el salvado número 15 de la temporada para el veloz Junior Tur. Hubo jonrón en forma de puntillazo de Adiel Labrada ante un envío de Yudier Rodríguez. Edilse Silva se fue de 5-3 con 3 fletadas por los triunfadores.



Este miércoles 27 solo habrá un partido a la 1.00 pm entre Pinar del Río y Sancti Spíritus, en Cienfuegos. Resulta que los cienfuegueros, debido a la situación con la Covid 19, no debutan ahora hasta el viernes 29 frente a Matanzas, en el Yayabo.