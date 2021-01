Villa Clara de béisbol: toca revolución para serie 61, sin miramientos

Si fuera el sitio 13, los villaclareños estarían igualando la lamentable plaza de la temporada 59, bajo el mando de Eduardo Paret. Y si fuera la 14, esta sería la peor posición en la gloriosa historia de los penta-campeones cubanos. En fin, otra contienda para taparse los ojos.



Según declaró el mentor José Antonio García Uña antes de comenzar, la meta del equipo era clasificar para los playoffs; un objetivo verdaderamente quimérico (esta es de las nóminas menos talentosas de siempre) que, obviamente, no se cumplió.



Cuando se repasan los números finales, vemos que en ningún departamento destacaron los Leopardos. El bateo compiló para apenas 262 y ocupó el lugar 16, el peor del torneo, con un famélico slugging de 356, cuando la media es hasta ahora de 415.



En la debacle de la ofensiva pocos brillaron con el madero. Solo Andy Zamora, Yurién Vizcaíno, Julio Miranda y Walter Pacheco. Este último no jugó todo el tiempo ni mucho menos, por razones que solo la dirección conoce.



Mención aparte para el pimentoso, Magdiel Gómez, la gran bujía de la selección. Este terminó con 281 de average, pero fue el puntero en anotadas del elenco y fue líder en robadas de la serie con 26; amén de que jugó muy bien a la defensa tanto en el campo corto como en la segunda almohadilla.



El fildeo fue muy pobre también con average de 971 y 83 errores en 74 desafíos y quedó por debajo de la media del certamen, que es un mediocre 973. De las 414 carreras permitidas por los lanzadores, 69 fueron sucias y a los Azucareros les robaron 30 bases y solo cogieron a 15 corredores.



Esto significa que la defensa dejó mucho que desear y no ayudó lo suficiente a los tiradores. Estos estuvieron por debajo de lo esperado igualmente, con su efectividad de 5.08 carreras limpias por juego, para anclar en el octavo sitio, y además les batearon para 303, muy lejos de sus mejores días.



Sin un líder claro en el staff, porque Freddy Asiel Álvarez solo abrió 9 veces, con limitada marca de 4-3, el más ganador del conjunto fue el cerrador, Yasmany Hernández Rojas (8 salvados) con 5 sonrisas. Pablo Guillén fue el puntero en efectividad del campeonato con 2.52, mas venció solamente en 4 ocasiones.



Con estos guarismos generales, era prácticamente imposible clasificar para los playoffs. Muchos coincidimos en que este debió ser un conjunto en transición, sin la exigencia de un boleto a la postemporada, y donde los jóvenes tuvieran mucho más protagonismo.



Sin embargo, los más bisoños no jugaron todo lo que debieron y varios de ellos quedaron muy por debajo de lo que se esperaba. Esto pasó también con algunos veteranos, que ya vieron pasar sus mejores días.



A los problemas en el campo agreguemos lesiones y enfermedades de jugadores importantes como Alaín Sánchez, Yeniet Pérez y Juan Carlos López, entre otros, sin olvidar algunos incidentes de indisciplina y actitud, que lastraron la actuación y la cohesión del colectivo.



Por tanto, de cara a la serie 61, se impone una verdadera revolución en los Azucareros. Considero que debe analizarse a uno por uno de los jugadores, para analizar su presente y su futuro, amén de determinar si merecen estar o no en el próximo clásico, sin medias tintas ni pasadas de mano.



Porque el éxito y el prestigio del histórico Villa Clara de los Víctor Mesa, Pedro Jova, Eduardo Paret y Ariel Pestano, entre tantos otros estelares, deberían estar siempre por encima de cualquier jugador o entrenador. El que no desee representar los colores anaranjados, sencillamente que salga de la selección.

En fin, solo con mucho trabajo, exigencia y disciplina, sacaremos de la oscuridad a este equipo, que tanto queremos y que tantas alegrías nos ha dado en sus 43 años.