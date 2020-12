Ocho carreras no fueron suficientes para Villa Clara de béisbol

Los villaclareños se vieron debajo nada menos que por 9-0 en el comienzo del tercer inning, mas descontaron cinco y explotaron al abridor Renner Rivero, que se fue a las duchas y admitió el quinteto de anotaciones.



Su relevo, Haikel Parra, sofocó el problema en ese momento; aunque duró también muy poco y se llevó las otras tres marcas de los Azucareros, que pusieron el juego 10-8 en el quinto. Parra dio paso al ganador Leandro Hernández, al que no le marcaron ninguna, con solo dos hits permitidos, en cinco actos.



En la trinchera contraria el abridor y derrotado, Eriel Carrillo, fue “masacrado” por sus ex compañeros, en uno y un tercio de faena. A Carrillo le hicieron ocho carreras, con seis imparables, entre ellos un jonron con bases llenas de Yariel Duque, que lo explotó en la segunda entrada.



Sus sustitutos, José David Ruiz y Raidel Alfonso, tampoco estuvieron efectivos. El primero cargó con cuatro anotaciones y Alfonso con tres. El cuarto tirador de los Leopardos, Oscar Aveillé, salió ileso en dos innings. Los Cocodrilos conectaron 16 cohetes.



Los felinos, por su parte, ligaron ocho indiscutibles, repartidos a partes iguales entre Julio Miranda, Walter Abreu Pacheco, Otoniel González (su primer bambinazo de la campaña) y Ariel Díaz Paret, que se está luciendo y no desea salir del line-up.



Con este revés, los Anaranjados tienen balance de 27-36 y siguen en el puesto 11, perseguidos ahora por Holguín, que tiene 27-38, a una raya de los chicos de García Uña.

Este miércoles, a la una de la tarde, vuelven a topar Villa Clara y Matanzas.