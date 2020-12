Huracanes soplan tarde, pero tumban al desmejorado Villa Clara

Cuando un equipo cae en una racha negativa, le cuesta un mundo salir de ella, porque todo le sale mal. Cuando no es Juana es su hermana, reza el dicho. El Villa Clara de béisbol ganaba por 3-0 en el séptimo inning, pero Mayabeque supo venir de atrás; le dio la vuelta al marcador y venció este domingo, 6 carreras por 3.

En el estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, el abridor Pedro Manuel Castillo tuvo una de sus mejores salidas de la la serie, mas en la “entrada de la suerte” no pudo más y dio paso a Javier Mirabal. Este sigue muy descontrolado, pues dio dos boletos; además permitió un doble y los Huracanes pusieron la pizarra 3-2.



En una medida desesperada por tratar de ganar, vino entonces el derrotado Pablo Guillén, 4-3, que sofocó la rebelión en ese momento con un doble play de sus compañeros. Sin embargo, Pablo no pudo hacerlo en el octavo, cuando los locales le llenaron las bases y Osmel Cordero las limpió con un tubey para el 6-3 final. Otro jarro de agua fría para los Leopardos.



Al ganador Marlon Vega, 6-0, no le pegaron hits en tres actos, con tres ponches y una base por bolas. Vega ganó por segundo día consecutivo. Los felinos de José Antonio García solo ligaron seis imparables, entre ellos bambinazos de Julio Miranda y Roberto Acea. Muy poco para aspirar consistentemente a la victoria.



De hecho, esta es la quinta derrota en sucesión para los villaclareños, que tienen balance de 23-31 y van igualados en los lugares doce y trece junto a Ciego de Ávila, con igual récord que los Azucareros. Ambos elencos se pueden despedir ya de los playoffs de este torneo e ir pensando en la serie 61.



Este martes Villa Clara se llega hasta Artemisa, otro conjunto que está de lágrimas con su pobre registro de 17-40.