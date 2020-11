Villa Clara pierde el rumbo y Las Tunas lo barre (+Video)

La realidad es que un equipo en el que los dos principales lanzadores, Pablo Guillén y Freddy Asiel, no trabajaron y tampoco estuvieron en el lineup dos de sus mejores bates, Yurién Vizcaíno y Yeniet Pérez, a muy poco puede aspirar. Y mucho menos contra un rival súper inspirado que ha ganado 14 de 15 desafíos.



A primera hora, los Leñadores se impusieron de manera categórica por 10 carreras a 1. Ellos decidieron en los innings dos y tres en los que anotaron cinco veces para decidir, ante el abridor y derrotado Eriel Carrillo (3-3).



Entre otros batazos, Carrillo fue víctima de jonrones del “encendido” Rafael Viñales (14) y Yosvany Alarcón (8), que empujo tres para el 5-0, al terminar el primer tercio. Al cifuentense no le hicieron ninguna más en sus 5 entradas de labor. El otro quinteto fue a la cuenta de Raidel Alfonso en el séptimo acto.



De llevarse la cómoda sonrisa se encargó el abridor y ganador Yudiel Rodríguez (6-4), quien caminó los 7 innings y le hicieron solo una, impulsada por Andy Zamora, uno de los pocos que rinde a la ofensiva. Yudiel ponchó a cuatro con dos boletos, en su salida de calidad.



A segunda hora, los tuneros ganaron apretadamente por 4-3, detrás del vencedor Yoalkis Cruz (5-4), quien lanzó completo también. Cayó el inefectivo abridor, Pedro Manuel Castillo (2-8), que explotó en el segundo rollo, sin sacar outs y le marcaron tres carreras.



En su rescate vino Javier Mirabal, que volvió a hacerlo de manera admirable como relevista. Al placeteño apenas le marcaron una vez en 5 entradas ante la poderosa ofensiva tunera, mas sus compañeros fueron incapaces de, al menos, empatar el encuentro.



Así y todo los Azucareros estuvieron a punto de lograrlo en el séptimo, cuando la defensa de los orientales falló estrepitosamente y estuvieron a punto de igualar el marcador a 4. No obstante, con dos outs y el empate en tercera, Yoalkis dominó a Magdiel Gómez (de 4-3) para sellar el triunfo de los Leñadores.



Con estos dos reveses Villa Clara tiene récord negativo de 21-22 y ha ido a parar al onceno lugar de la tabla, a dos juegos y medio del octavo sitio ocupado ahora por Camagüey con 24-20. Industriales es noveno con 25-22 y Mayabeque es décimo con 24-23.



El próximo martes continúa la serie y los Leopardos jugarán de visitantes en Granma y después se llegarán hasta Holguín, durante el fin de semana.

Video: Carlos Rodríguez Torres