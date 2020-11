A mitad del camino, Villa Clara de béisbol lucha por boleto a playoffs

Los villaclareños no tuvieron piedad con Guantánamo y acaban de barrerlo, en los tres partidos celebrados en el Guaso y en los cinco desafíos que jugaron entre ambos en esta temporada.



Con esta triada de triunfos sobre los Indios, los Azucareros han mejorado su rendimiento más reciente, pues han ganado 6 de los últimos 10 encuentros y se hallan en la novena posición de la tabla con balance de 20-18.



Cuando ya se ha cumplido poco más de la mitad del calendario, ellos están a solo medio juego del octavo y último cupo para los playoffs, que ocupa ahora mismo Pinar del Río (21-18); aunque ambos son muy perseguidos por el poderoso Las Tunas, que tiene 21-19.



En este resurgir de los Leopardos, no cabe duda que las claves han sido el trabajo efectivo de los abridores, excepto Javier Mirabal, y la mejoría ostensible de su ofensiva, que bateó para un excelente 305 de promedio en los últimos 10 desafíos y ha subido hasta 262.



Hasta hace muy poco su average colectivo rondaba un pobre 245, o sea, un alza de 17 puntos, algo complicado de lograr a nivel de conjunto. Hay varios jugadores que han mejorado mucho sus prestaciones madero en ristre.



Entre ellos están los veteranos Andy Zamora, que volvió a colarse sobre los 300, y Yeniet Pérez, que lo hace ahora para 283 y es ya el segundo mejor impulsor del equipo con 24.



Yeniet es solo superado en este aspecto por Yurién Vizcaíno, que tiene 30 fletadas para el plato y promedia para un sobresaliente 339.



No olvidemos tampoco al designado Julio Miranda, que rinde para 347; ni a Walter Abreu Pacheco, que está en 314 con 19 remolcadas, sin jugar todos los partidos porque sale del line-up cuando el lanzador rival es un zurdo.



Si las lluvias de Eta lo permiten, la serie 60 se reanuda este próximo martes y los Anaranjados de García Uña deben visitar al decepcionante Ciego de Ávila. Este es un rival difícil de cualquier manera; aunque luce complicado que se pueda jugar.