Villa Clara sufre de lo lindo, pero bate al campeón Matanzas

En el Sandino, de Santa Clara, los villaclareños le “entraron por los ojos” al abridor y derrotado Noelvis Entenza (3-2), al que le marcaron tres veces en el mismo primer inning, con cuatro hits, un deadball intercalado y un fly de sacrificio de Raúl Reyes.



Sin embargo, los matanceros descontaron una en el segundo acto, aprovechando el descontrol manifiesto del abridor y ganador Eriel Carrillo (2-0 y seis boletos en el desafío), en tanto Eduardo Blanco empujaba la de su elenco en gran parada y out del camarero Roberto Acea.



En la parte baja de la tercera, los Leopardos atacaron de nuevo con par de hits, una base por bolas que llenó las bases y el designado Julio Miranda se encargó de fletar a dos compañeros con cohete al central para la pizarra parcial de 5-1.



En el cuarto episodio, los Cocodrilos descontaron una para el 5-2 y cerraron el marcador en 5-4 en el sexto, cuando se fue Carrillo totalmente agotado y casi al límite de los 120 lanzamientos y dio paso a Raidel Alfonso, que tuvo que dominar al tercer bate, Jefferson Delgado para liquidar la amenaza.



Alfonso no duró mucho en el séptimo inning, pues sacó un out y dejó corredores en tercera y primera. El alto mando de los Azucareros no esperó más y trajo a su cerrador, Yasmany Hernández Rojas, para sacar nada menos que ocho outs, quien fue defendido con salvador doble play en primera base, tras tremenda línea del emergente Yariel Duque.



En el octavo rollo, Yasmany volvió a complicarse y fue salvado, otra vez, por un polémico doble play en la goma, tras batazo al izquierdo de Ariel Sánchez. Eso fue todo lo que admitió el gigante de Encrucijada, que no tuvo problemas en el noveno ante la mejor tanda de los yumurinos, para su cuarto salvado.



Sus compañeros por su lado le dieron otra carrera de ventaja, en la parte baja del inning, empujada por el joven Raidel Pedraza, que se “fajó” con Entenza y le pegó indiscutible al jardín izquierdo, con Randy Portal en tercera y Andy Zamora en segunda, que fue puesto out en el plato.



Con esta estimulante división de honores y en espera de una sanción para cinco de sus peloteros, Villa Clara, con 13-12, va en el puesto ocho, medio juego por encima de Pinar del Río, que tiene 13-13. Este martes los Anaranjados comienzan otra sub-serie difícil, cuando visiten a los Industriales en la capital cubana.