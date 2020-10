En un cachumbambé, Pinar del Río fue mejor que Villa Clara

En el Sandino, de Santa Clara, los villaclareños salieron al frente en el segundo acto, en las piernas de Juan Carlos López, por doble impulsor de Yulexis la Rosa, ante el abridor y ganador Erlis Casanova (4-0).



Ni cortos ni perezosos, los Vegueros empataron a una en el quinto a costa del abridor Pablo Guillén, quien lo hizo otra vez muy bien, al lanzar siete entradas y admitir dos anotaciones, la segunda de ellas precisamente en el llamado “inning de la suerte”.



En su parte baja, los Leopardos igualaron a dos el marcador, por hit de Walter Pacheco, que fue sustituido por Ariel Díaz. Con este en la segunda almohadilla, Yulexis la Rosa pegó imparable al jardín derecho. El capitán anaranjado se fue de 4-3 en el encuentro.



Sin embargo, en el octavo capítulo vino el derrotado Pedro Manuel Castillo (2-3) y los pinareños aprovecharon un error de Randy Portal y un hit, para poner hombres en tercera y primera sin outs.



La dirección villaclareña no esperó más y trajo a su relevista corto estelar, Yasmany Hernández Rojas, que no pudo evitar el indiscutible de Pedro Dueñas para la ventaja definitiva de los pativerdes.



Los Azucareros, que ligaron 10 hits, amenazaron en el octavo y el noveno, pero no apareció el batazo para, al menos, empatar la pizarra o irse arriba, ante tres relevistas entre ellos Yoandri Cruz, que se apuntó su tercer salvamento de la temporada.



Así, Villa Clara, con 11-10, fue empatado por Pinar, 12-11, en los puestos ocho y nueve de la tabla. Este miércoles, Alaín Sánchez tratará de igualar la sub-serie para los dueños de casa.