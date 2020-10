Artemisa blanquea a un Villa Clara inofensivo

En el estadio Sandino, de Santa Clara, tuvimos un gran duelo a ceros hasta el sexto inning, entre el joven Laidel Torres, ganador ahora con 1-1, y el también derecho y derrotado Javier Mirabal (1-3).



En la entrada mencionada, Mirabal permitió par de hits sin outs y, con un toque de sacrificio de Jean Fernández, los Cazadores pusieron hombres en tercera y segunda. Vino entonces una base intencional a José Antonio Jiménez que llenó los ángulos.



El placeteño sacó el segundo out, pero se descontroló por completo y con sus boletos cuatro y cinco de la tarde, los visitantes anotaron de caballito sus dos primeras carreras. Mirabal se fue a las duchas y entró el zurdo Pedro Manuel que tiró un wild para la tercera marca de los ganadores. Era para ellos más que suficiente.



Resulta que el novel Laidel Torres mantuvo en cero hits a los Azucareros hasta el quinto acto, cuando le pegaron dos, mas se las arregló para dominar la situación ante una tanda que solo conectó tres indiscutibles en todo el desafío.



En el sexto rollo le pegaron el tercer imparable a Torres con un out y fue sustituido de la mejor manera por el salvador Israel Sánchez. Este lanzó el resto del camino sin grandes complicaciones, con cuatro ponches y apenas una base por bolas, frente un elenco que mostró muy poco a la ofensiva y que, llamativamente, no usó emergente alguno.



Con este revés, el récord de los Leopardos ahora es de 10-9 y van en los lugares del octavo al décimo, junto a Pinar del Río y Holguín, que tienen 11-10. Este domingo vuelven a jugar Artemisa (6-15) y Villa Clara, en el Sandino. Los primeros por barrer y los segundos por no ser barridos.