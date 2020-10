Tras romper racha negativa, Villa Clara por batir al alicaído Artemisa

El récord de estos ahora mismo es de 10-8, para ubicarse en los puestos 8 y 9 de la tabla de posiciones junto a Pinar del Río, que tiene 11-9, a tres juegos y medio del líder Camagüey que anda por 14-5.



La sonrisa mencionada fue muy importante desde el punto de vista sicológico, porque parte del mejor pitcheo de los Leopardos, en especial Javier Mirabal y Alaín Sánchez, había sido vapuleado por los cienfuegueros entre martes y miércoles.



A pesar de un inicio incierto, que puso debajo a su equipo por 0-2, y que ya no está con su velocidad de antaño, Freddy Asiel Álvarez demostró toda su categoría y se las ingenió para controlar a los inspirados Elefantes de Alaín Álvarez. Este tuvo otra apertura de calidad pues lanzó hasta el sexto inning, cuando tenía ventaja de 7-3 y dio paso a otro abridor: Pablo Guillén.



No soy partidario de usar abridores como relevistas, sobre todo en una temporada larga como esta, pero, dado el momento malo en que se hallaba el equipo anaranjado, a la dirección no le quedaba otra que apelar a Guillén para tratar de salir de la mala racha y lo consiguió.



Otra nota positiva del alto mando villaclareño, dada la baja ofensiva del elenco, fue la inclusión como bateador designado del joven Luis Danilo Machado y el chico brilló con el madero, al pegar doble y jonrón, impulsores de tres de las ocho carreras de los Azucareros.



En una serie donde se batea tanto y Villa Clara es el penúltimo en ese aspecto, con apenas 252 colectivamente, a los técnicos no les puede temblar la mano para sentar al que no esté produciendo, como han hecho ya con Raúl Reyes y Walter Pacheco.



Por cierto, este debe volver al line-up en cualquier momento y, salvo que esté lesionado, sugerimos que Pacheco sea utilizado en la primera base y no como designado, posición que debería ser para Yeniet Pérez, para cuidar aún más su físico propenso a las lesiones.



Sabemos que Walter presenta algunas deficiencias a la defensa, pero con solo 23 años, es el momento de que juegue la inicial para acumular experiencia y de seguir trabajando con él para que mejore defensivamente.



Mientras tanto, Villa Clara regresa al Sandino para topar durante este sábado y domingo, a las 2 de la tarde, con un Artemisa por debajo de sus posibilidades y cuyo balance es de 5-15, en las plazas 14 y 15 del escalafón.



Una división de honores es lo lógico, pero los felinos de García Uña deberán salir a buscar las dos sonrisas como locales, ante un rival que anda mal en estos momentos, en especial con su pitcheo que es espantoso: 9.21 carreras limpias por juego y les batean para 368.



Ambos desafíos serán transmitidos por nuestro canal territorial, Telecubanacán, y posteriormente por el canal nacional Tele-Rebelde. Los esperamos en nuestra sintonía.