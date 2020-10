Leopardos, en zona de clasificación, llegan a la Isla

De este modo, los Leopardos presentan un récord positivo de 9 ganados y 6 perdidos, para situarse en los puestos del quinto al octavo en la tabla de posiciones junto a Holguín, Granma y al campeón Matanzas.



Contra los guantanameros, los villaclareños aprovecharon, sobre todo, el descontrol de los jóvenes lanzadores del Guaso, para decidir los partidos bien temprano en las dos sonrisas.



Entre otros batazos, en ambas hubo un par de dobles importantes del bisoño Mailon Tomás Alonso y efectivos trabajos monticulares de Pablo Luis Guillén y Javier Mirabal, quien mostró mucho descontrol, resultado de estar muchos días sin lanzar por presentar problemas familiares.



En fin que los Azucareros pasaron por encima de los Indios sin muchos agobios, que sí los tuvieron ante las Avispas de Heriberto Rosales.



Estas sacaron ventaja de la peor salida al box en esta serie 60 del prometedor zurdo Oscar Hernández, quien fue bateado con entera libertad, al igual que sus relevos, y Santiago noqueó a Villa Clara, el martes pasado.



Fue este un encuentro que se fue rápido de un solo lado, por lo que no había nada que hacer, solo darles juego a los que menos participan dentro de la nómina del Azucareros, que al final acumularon cinco anotaciones y 10 imparables.



El miércoles fue otra la historia. Entre el pitcheo efectivo de Alaín Sánchez, el ganador, y Eriel Carrillo, el salvador, y la oportuna lluvia en Santa Clara, los chicos de García Uña ganaron su tercer desafío antes de tiempo debido a las precipitaciones, sin la sombra de un revés.



La pizarra fue de 2 por 1, pero los locales apenas le batearon al derrotado Alberto Bicet, al ligarle tres hits, dos de ellos en el primer inning, cuando anotaron sus dos carreras, ayudadas también por un error de los orientales.



Y este jueves fue otro día para el destaque de los lanzadores, en especial del vencedor Carlos Font y del perdedor Freddy Asiel Álvarez, ahora con 0-1, ambos con excelente salidas al box.



Font se llevó el pulso por 2-0, con jonrón decisivo del imponente Adriel Labrada a costa de Freddy Asiel en el segundo inning, víctima otra vez del pobre apoyo ofensivo de sus compañeros, que solo conectaron seis indiscutibles.



Para no variar, los anaranjados son penúltimos en bateo con 259, cuando el promedio de la serie es de 296 y son últimos en bases recorridas, por la falta de fuerza en las conexiones, o sea, en el slugging, con un pobre average de 332.



Con estos números, el pitcheo, cuarto ahora en efectividad con 3.94, y la defensa, se ven sometidos a una tremenda presión, porque tienen que rozar la excelencia para que el equipo pueda ganar y seguir en la vanguardia.



Con la excepción de Pedro Manuel Castillo, Eriel Carrillo y Yasmany Hernández Rojas, sigue preocupando el joven staff de relevistas, que compila una pobre efectividad de 5.40 carreras limpias por juego, cuando la de los abridores es excelente: 3.17.



En zona de clasificación, Villa Clara juega este sábado y domingo en la Isla de la Juventud, el sotanero de la serie 60 con 2-11. No obstante el pésimo arranque de los Piratas, a los villaclareños les cuesta un mundo ganar en Nueva Gerona. Para no ir más lejos, el año pasado fueron barridos allí sin mucha misericordia.



Sin embargo, un año no se parece a otro así que esperemos, por lo menos, una división de honores ante los pineros, antes de que los Leopardos lleguen a Cienfuegos, para los partidos de la próxima entre semana.