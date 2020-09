Otro zarpazo final brillante y Villa Clara barre a Las Tunas

En el estadio Julio Antonio Mella, de la capital tunera, los villaclareños llegaron al noveno acto debajo por dos, 5-3 y Alejandro Meneses a dos outs de la victoria para los atribulados Leñadores (3-7).



Sin embargo, Meneses se descontroló y se fue a las duchas tras dos boletos. Entonces vino otra muestra de garra de los visitantes: marcaron ocho veces para darle la vuelta al marcador ante las ofertas de Yasel Labrada y el perdedor Yoalkis Cruz.



Mención aparte en la “fiesta” con el madero para el jonrón con bases llenas de Yeniet Pérez, de 5-3 con 6 impulsadas, y el hit de dos anotaciones con las bases llenas de Otoniel González, que puso el score 6-5 para su equipo.



Por cierto, Otoniel, que ha estado sumido en un slump, salió de emergente por otro que no anda bien en estos inicios, Raúl Reyes, un hombre que, además, no suele producir lo suficiente con corredores en posición anotadora. Así que el movimiento de la dirección salió a pedir de boca otra vez.



De dominar a los tuneros se encargó en el último tercio el zurdo Pedro M. Castillo, ahora con 2-2, quien lanzó de manera inmaculada, con la pizarra en contra de 3-5, por la efectiva apertura de Yudiel Rodríguez, que laboró durante seis episodios antes de ser relevado por Meneses.



Por otra parte, las cinco de los orientales, todas limpias, fueron para el abridor Freddy Asiel Álvarez, al que le anotaron cuatro en el sexto rollo, cuando vencía por 3-1. Aquí lo decisivo fue el jonrón de tres anotaciones de Rafael Viñales. Freddy no está en su mejor forma y falta que le hace a su elenco que la recupere lo más pronto posible.



Fue esta otra demostración de garra de los pupilos de José Antonio García, que están luchando “a muerte” en todos los encuentros. Ahora mismo ellos tienen balance de 6-4 y han subido a los puestos del cuarto al octavo junto a Granma, Matanzas, Sancti Spíritus y Holguín.



Este sábado, a las dos de la tarde, Villa Clara recibe a Guantánamo (4-6), en el estadio Sandino, choque en el que debe lanzar el diestro Pablo Luis Guillén.