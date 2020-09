Oscar Hernández amelló hachas de Leñadores, en joya de pitcheo

Tal fue el dominio del abridor de los Leopardos, que tuvo a los tuneros sin hits ni carreras hasta el séptimo inning, cuando el legendario Danel Castro, ¿quién si no?, le rompió la hazaña a “Oscarito” Hernández (1-0), con imparable al derecho.



Al final el joven “siniestro” permitió solo tres imparables en ocho entradas maravillosas, porque los orientales no tuvieron oportunidades frente a sus rompimientos, al ritmo de 8 ponches con 3 boletos. Fue esta su primera sonrisa en series nacionales y sin duda su mejor labor hasta ahora.



Los villaclareños decidieron ya en el segundo acto, por empujada de Mailon Tomás Alonso y dos más por Yulexis la Rosa (de 4-3), con su primer jonrón de la temporada ante el abridor y derrotado José A. Peña (0-2).



Los Azucareros remataron el encuentro con otros dos racimos de tres anotaciones, en el séptimo y octavo episodios. Mailon Alonso entró en el jardín izquierdo y movieron al central a Raúl Reyes, por la baja ofensiva de Otoniel González, y Alonso no lo pudo hacer mejor: de 5-3 con una fletada.



Otro que brilló fue el hombre proa, Magdiel Gómez, que se fue de 4-2 con par de empujadas. Lamentablemente, Magdiel recibió un pelotazo en el rostro en su última vez al bate y tiene el tabique fracturado, por lo que deberá salir del line-up. Una pena...



Ahora el balance del Villa Clara es de 4-4 y va en los puestos del ocho al diez junto a Cienfuegos y Guantánamo. Este miércoles la dirección anaranjada debe enviar al box al estelar derecho, Alaín Sánchez, quien lanzó tres magníficas entradas ante Sancti Spíritus y no tuvo decisión.