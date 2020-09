Samón deja al campo a Villa Clara, en gran duelo de lanzadores

En el estadio Cándido González, de la capital agramontina, hubo un verdadero duelo monticular, por lo que el partido llegó al final del noveno empatado a cero, casi sin opciones para ninguno de los dos equipos, por la excelencia de los abridores.



Sin embargo, el relevista y derrotado Pedro Castillo (0-2) sacó un out y le dio boleto a Leonel Segura. Castillo dominó al peligroso Alexander Ayala, pero Samón, que ha comenzado frío con el bate, se encargó de traer a Segura para la goma con su batazo y hasta ahí las clases para los Leopardos.



Estos fueron dominados sin compasión por el abridor y ganador Frank Madan, quien tiró completo y apenas le ligaron tres imparables, dos de ellos de Andy Zamora. Madan ponchó a siete rivales con una sola base por bolas. Tarde para el recuerdo sin dudas para el derecho camagüeyano.



En la trinchera contraria, el abridor de emergencia por los villaclareños, Eriel Carillo, (Javier Mirabal tiene problemas familiares), no se quedó detrás y lo hizo admirablemente en siete y un tercio de labor. Carrillo no admitió ninguna y le pegaron cinco imparables, antes de dar paso a Pedro Castillo, en el octavo.



Por tanto la sub-serie terminó con una división de honores, bastante favorable para los Azucareros, si no tenemos en cuenta la entidad del rival y lo poco que batearon en el tope, solamente 10 hits, algo por demás nada nuevo en las huestes anaranjadas.



Ahora el Villa Clara de José Antonio García tiene récord de 3-4 y este martes sigue de visitador, cuando juegue en Las Tunas, un fortísimo elenco que trata de reponerse de un inicio incierto.