Villa Clara “guapeó” mucho, pero Sancti Spíritus fue mejor

El choque llegó empatado a 6 al final del octavo y los Leopardos enviaron al box a su mejor relevista y derrotado, Yasmany Hernández Rojas. No era su día. Par de hits, un sacrificio y una base intencional, más un error costoso de Yeniet Pérez, y los Gallos marcaron las dos decisivas.



De consumar la victoria de los locales en el Huelga, se encargó el matador Yaniesky Duardo, que entró con dos corredores en circulación y un out, tras la explosión del vencedor Yankiel Mauri. Duardo ponchó a Yeniet y dominó a Andy Zamora, para llevarse el punto por juego salvado.



Abrieron Freddy Asiel Álvarez, por la visita, y Yamichel Pérez, por los anfitriones. Ambos permitieron un trío de anotaciones. Freddy Asiel apenas lanzó cinco innings y dejó el encuentro igualado a tres. Su relevo en el sexto, Randy Cueto, rápidamente cargó con dos carreras de los yayaberos y fue relevado por Raidel Alfonso.



Yamichel Pérez, por su parte, dejó la pizarra arriba 5-3 para la parte alta del séptimo. Sin embargo, Mauri entró muy mal y recibió otro trío de marcas, por lo que los villaclareños se fueron delante por 6-5.



La alegría les duró poco porque el relevista Alfonso permitió un cuadrangular de Frederich Cepeda, que igualó la pizarra en el inning de la suerte para los Gallos. El resto ya se los he contado antes.



Los Azucareros batearon muy bien en la jornada, un total de 12 hits, con brillo para el pimentoso camarero Magdiel Gómez, de 5-4 como hombre proa con una impulsada; Raúl Reyes se fue de 5-2 con par de remolques y Walter Pacheco de 4-2 con tres fletadas para el plato. No fue suficiente esta vez.



Ahora Villa Clara tiene récord de 2-3 y se traslada hasta Camagüey, uno de los co-líderes del torneo con 4-1, para la sub-serie de sábado y domingo. Otra visita difícil sin duda para la tropa de José Antonio García, que ha mostrado ganas en estos inicios.