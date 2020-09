Villa Clara y la lluvia derrotan a Sancti Spíritus, por la mínima

Por segunda vez en lo que va de la incipiente serie nacional de béisbol, la lluvia se alía para bien con el Villa Clara de José Antonio García. Este martes las precipitaciones finalizaron el partido, cuando faltaba un out en el noveno, y ello selló la victoria de los Leopardos con pizarra 5 carreras por 4 sobre Sancti Spíritus, en el Yayabo.

Los ganadores entraron impetuosos al terreno del Huelga y marcaron tres en el mismo primer inning, con un trío de imparables e impulsadas para Yurién Vizcaíno y Yulexis la Rosa, más un error de los Gallos, ante el derrotado Pedro Álvarez.



Este, lejos de su velocidad de hace un par de temporadas, se compuso en su pitcheo, pero explotó en el séptimo cuando le hicieron dos más, a la postre decisivas, y había llegado ya a los 120 lanzamientos reglamentarios. Jorge Luis Braña terminó de manera eficiente por los derrotados.



Por los Azucareros abrió y lo hizo muy bien el joven zurdo Oscar Hernández, que se fue a las duchas en el sexto acto, con ventaja de 3-2 en el score, pero con dos hombres en base. Por Oscar vino el vencedor José David Ruiz, que no pudo evitar el empate a 3, por un error del inicialista Walter Pacheco.



En el séptimo los villaclareños, que ligaron 11 imparables, se fueron arriba por 5-3. Sin embargo, Ruiz se enredó con tres indiscutibles seguidos y dejó las bases llenas con un out. Randy Cueto lo relevó y cometió un wild pitch para la cuarta anotación de los yayaberos.



Cueto, una joven promesa, ponchó a Eduardo Martínez y la dirección anaranjada no esperó más para traer a su cerrador Yasmany Hernández Rojas. El encrucijadense dominó al emergente Yoandy Baguet y se mantuvo hasta el final, para su primer salvado de la temporada 60.



Ahora el balance del Villa Clara es de 2-1 y este miércoles enviará al box al estelar derecho, Alaín Sánchez, quien se recupera de su operación en el brazo de tirar. Veremos cómo se presenta Alaín ante un elenco que ha sido una de sus víctimas preferidas, pues tiene récord excelente de 9-2 contra Sancti Spíritus.