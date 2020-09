De hecho, los Leopardos de José Antonio García “chiflaron”, como se dice en buen cubano, pues perdían por 1-2 en la parte baja del quinto inning, con dos outs y dos hombres en base. Si Magdiel Alfredo Gómez hubiera sido dominado, Ciego se hubiera apuntado su primera victoria.



Ambos elencos reanudarán el desafío este domingo, a las 10 am, y cuando concluya este jugarán el choque de la jornada a siete entradas. Abrieron Vladimir García por los Tigres y Pablo Guillén por los Azucareros.



Este dúo lo hizo admirablemente en el box. Vladimir admitió una por doble de Raúl Reyes, base robada y error en tiro; en tanto Guillén lanzó los cinco episodios y permitió un par de anotaciones, seis imparables con dos boletos, un pelotazo y no ponchó. Sus compañeros apenas le ligaron tres hits a García.



De tal suerte, el joven lanzador villaclareño no trabajará este domingo, por lo que no lo gana y lo puede perder, mientras que Vladimir no debe salir al montículo, así que tampoco lo puede ganar. Será cuestión de los relevistas en el Sandino.