Yulexis la Rosa: “Nunca perderé las ganas de jugar pelota”

Uno de los pocos veteranos que queda en el conjunto villaclareño es precisamente su capitán, el receptor Yulexis la Rosa, quien va para su serie 21 en la pelota cubana y afirma que llega bien y con ganas al clásico.



YLR: “La verdad es que llego bien físicamente; me sigue gustando la pelota, la que juego desde que tenía 11 años. Creo que nunca perderé las ganas de jugar a la pelota, aunque la haya jugado tanto”.



LM: Con 20 series a cuestas, imagino ya estés pensando en el retiro.

YLR: “Ya con 41 años, voy a empezar esta serie y ver cómo la termino, para entonces pensar en la otra”.



LM: ¿A tu edad, consideras que has perdido habilidades en tu juego?



YLR: No, porque estoy físicamente muy bien, tengo buena capacidad física aún; me ayuda mucho el hecho de que mantengo el peso porque no soy de los que engordan con facilidad, algo que golpea mucho a los veteranos”.



Este maestro de la receptoría ostenta el tercer mejor promedio de cogidos robando en la historia, con el 53.06 por ciento, solo superado por el 58,4 de Roger Machado y el 56,5 de su compañero, el legendario Ariel Pestano.



Yulexis tuvo una aceptable labor a la ofensiva en la serie 59, donde promedió para 272, no así en su promedio de cogidos robando, pues le salieron 12 y no capturó a ninguno. Esta es una espinita clavada que tiene el quemadense.



YLR: Esto ha venido ocurriendo en los últimos años y se debe a la juventud de nuestros lanzadores. Ellos tienen problemas en el wind-up y en el cuidado de los corredores, pero yo entiendo que son jóvenes y todos hemos cometido errores cuando fuimos jóvenes, así que lo que toca es seguir insistiendo para, tanto ellos como yo, hacer las cosas bien.



LM: ¿Como capitán, qué les trasmites a los muchachos?



YLR: Tengo que hablar mucho con ellos porque este es un equipo muy joven, aunque con calidad; debo trasmitirles las cosas positivas del juego y guiarlos por el buen camino, porque cuando uno es joven comete muchos errores tanto en el campo como fuera de él”.



Para la mayoría en Cuba, la meta de los Azucareros es, posiblemente, una quimera: clasificar entre los ocho a los playoffs, pero Yulexis confía en que sí se puede.



YLR: Sé que hay mucha incertidumbre con la posible actuación del equipo, por la juventud del mismo, pero ellos tienen talento y ganas de hacer las cosas bien, que es lo más importante. Lo que les pedimos a todos es que apoyen al equipo desde sus casas, que nosotros vamos a luchar con todo por un boleto a los playoffs”.