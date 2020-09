Guillén y Mirabal, abridores iniciales contra los Tigres en el Sandino

Así que este sábado, a las dos de la tarde, tenemos el primer encuentro entre Tigres y Leopardos, en la instalación santaclareña. Lo sorprendente del caso es que el abridor de los locales no será su primera espada, Freddy Asiel Álvarez.



Freddy Asiel, el número uno del staff anaranjado, plantea que, por razones que no conocemos, no está al 100 por ciento de su forma. Según trascendidos, el derecho de Sierra Morena debe abrir frente a los Gallos en Sancti Spíritus en la segunda sub-serie, un tope que será transmitido por Tele Rebelde.



Por tanto, podemos adelantar que los abridores ante los avileños serán los diestros Pablo Luis Guillén y Javier Mirabal, este último anda muy bien por lo visto en los entrenamientos.



Por su parte, el también estelar Alaín Sánchez, que se recupera de su operación, se irá insertando poco a poco en la rotación, para ver cómo reacciona su brazo de lanzar a la alta exigencia del juego.



Crucemos los dedos porque le vaya muy bien a Alaín, porque él es clave en las aspiraciones clasificatorias de los Azucareros, al igual que Guillén, Mirabal y Freddy Asiel entre los abridores, además de Yasmany Hernández Rojas y Eriel Carrillo, entre los relevistas.