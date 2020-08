Jugadores del Villa Clara confían en clasificación, ¿será?

Esperemos con todas nuestras fuerzas que sí comience, para beneplácito de los miles de amantes a la pelota en Cuba. En cuanto al Villa Clara de José Antonio García, conversamos con varios peloteros después de la ceremonia de abanderamiento, en la grama del estadio Sandino.

Todos ellos afirman que la preparación ha sido muy buena y coinciden que este es un equipo en transición, que, no obstante, clasificará a los playoffs entre los ocho mejores elencos.

Está más que demostrado que una cosa es el papel y otra bien diferente es el rendimiento en el terreno. Lo cierto es que casi nadie da a los Leopardos-Azucareros para conseguir un boleto a la postemporada y sus razones tienen.

En primer lugar, porque vienen de su peor labor histórica, el lugar 13 en la serie 59, en la que prácticamente todo falló para ese pésimo resultado: el consabido y desesperante pobre bateo, una defensa por debajo de lo habitual y un pitcheo muy lejos de su alto rendimiento de siempre.

En segundo lugar y hablando del staff de lanzadores, que es clave para el éxito de cualquier selección, tiene lanzadores de garantía como abridores; aunque Alaín Sánchez y Pablo Guillén vienen de lesiones, sobre todo el primero. Si ellos no se recuperan y lo hacen eficientemente, los felinos estarán en un serio problema.

Ese problema pudiera agrandarse y ser fatal en sus aspiraciones, porque el cuerpo de relevistas, salvo Yasmany Hernández Rojas y Eriel Carrillo, es muy joven e inexperto a este nivel y, por tanto, su posible labor es una incógnita. Es una afirmación obvia, pero para ganar en el béisbol hay que sacar los 27 outs.

En tercer lugar, con la adición de Oscar Machado como entrenador de bateo la ofensiva debe mejorar sus prestaciones. Sin embargo, Oscar y el resto de los técnicos no pueden hacer milagros de un año para otro y el line-up, a priori, está lejos de los mejores del torneo.

Además, en este colectivo transicional, los jóvenes tendrán que jugar más regularmente y en especial producir a la hora buena. No olvidemos que la productividad con corredores en posición anotadora es una debilidad añeja y aparentemente sin solución en un elenco que, para colmo de males, no cuenta con bateadores de fuerza.

Por ende, los villaclareños tienen mucho que demostrar y mejorar en el clásico 60, para colarse entre los ocho agraciados a los playoffs. Esa será una tarea muy difícil, pero no imposible para los anaranjados de José García y compañía.

Ellos han demostrado, a través de su brillante historia, que son capaces de imponerse a formaciones con mucho más talento en sus filas, con un juego eficaz y combativo, aspectos que deberá recuperar también.

Yo, debo ser sincero y objetivo, no los veo con un pasaje a la postemporada, por todas las situaciones preocupantes que he planteado en este comentario. No obstante, le doy al Villa Clara el beneficio de la duda.

Me conformo con que, al menos, juegue con ganas y supere ese lamentable puesto 13, que nada tiene que ver con el linaje de uno de los cuatro grandes de la pelota cubana.