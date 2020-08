Ante situación actual con la COVID-19, atletas no retornarán a sus centros

La nota del Inder detalla que “el regreso de La Habana a la fase de transmisión autóctona limitada, a partir de la situación provocada por la COVID-19, hace necesaria la posposición”, explica José Antonio Miranda, director general de alto rendimiento de ese organismo.



“Lo aprobado hasta ahora como alternativa es que los miembros de las preselecciones élites que radican en las otras provincias utilicen las instalaciones disponibles para dar continuidad a la preparación que mantuvieron en casa”, precisa.



Miranda recuerda que la pretensión inicial era concentrar a los atletas clasificados o fuertemente comprometidos con los Juegos Olímpicos de Tokio, a quienes ahora los técnicos asignarán tareas ajustadas a las condiciones que propician las etapas aprobadas para sus territorios.



El experto indica que se valoran otros pasos, cuya implementación dependerá de cómo se comporte la situación en La Habana”, concluye.



En la habitual conferencia de prensa ofrecida hoy por el Doctor Durán, director nacional de Epidemiología, informó que Cuba amaneció este lunes con 93 nuevos casos positivos a la COVID-19.



Esa es la mayor cifra en un día desde que el 11 de marzo -mañana hará cinco meses- el país vio inscrito su nombre en la lista de afectados por una pandemia que suma ya en el mundo casi 20 millones de contagiados.



También dijo que los 93 diagnosticados positivos durante la jornada son todos cubanos, 61 de ellos contactos de casos antes confirmados, 22 con fuente de infección todavía no precisada y 10 importados, es decir, con fuente de infección en el extranjero.

Del total, además, 62 no presentaban síntomas en el momento de ser diagnosticados, ausencia esta que torna más peligrosa la COVID-19 y mucho más complejo el enfrentamiento a la pandemia y su control.



Aunque no inciden en las tasas y demás indicadores de sus respectivos territorios, los 10 casos importados son de La Habana, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud, y en cuanto a los 83 autóctonos, 72 pertenecen a 12 municipios de la capital, 10 al Mariel, provincia de Artemisa, y uno a Las Tunas.



El despacho de la ACN destaca que este domingo fueron dadas nueve altas médicas y, por sexto día consecutivo, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero cuatro pacientes se mantuvieron en estado grave y dos fueron reportados en condición crítica.