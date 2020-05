Rectores de béisbol y softbol trazan pautas contra Covid 19

Esas directrices para el desarrollo seguro de sus actividades han sido llamadas “Regreso seguro al béisbol y softbol- Pautas de prevención COVID-19”, y fueron elaboradas por la comisión médica de la WBSC, en línea con las emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



«Estas nuevas pautas y consideraciones sirven para reducir la exposición a la COVID-19, ya que el retorno de la actividad en nuestro deporte está planificado y comenzará lentamente en todo el mundo», dijo el presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari.



Ya las ligas de Corea del Sur y Taipéi de China están en pleno desarrollo, aparentemente sin grandes problemas hasta ahora. No obstante, todos conocemos que los asiáticos son sumamente disciplinados en su vida diaria, lo que les ayuda a tener éxito en una situación como esta.



En cuanto a la serie nacional 60 en Cuba, se especula que pudiera arrancar quizás en septiembre. Ojalá que así sea, pero, para ser sincero, me preocupa mucho que nuestros atletas y demás protagonistas del clásico cumplan con todas las medidas que se plantean a continuación. Es que, lamentablemente, no somos los más disciplinados del mundo.



MEDIDAS PROPUESTAS POR LA WBSC



. Evitar compartir equipamientos de competición.

. Los bateadores deberán recuperar su propio bate cuando sea posible.

. No masticar tabaco, semillas o escupir en ningún momento.

. Los jugadores (en particular los lanzadores) no se lamerán los dedos.

. Los árbitros deberán usar máscaras y guantes.

. Si es posible, evitar el intercambio de alineaciones en el plato.

. Evitar el uso de copias en papel para la distribución de la alineación inicial.

. Evitar el contacto físico, como darse la mano, chocar de manos, golpear los puños, abrazarse, etc.

. La preparación de las pelotas debe ser realizada por un personal designado con guantes protectores de goma.

. Disponer de diferentes juegos de pelotas oficiales para equipos locales y visitantes, mientras estén a la defensa.

. Los entrenadores podrán acercarse al árbitro manteniendo una distancia mínima de dos metros.

. El árbitro de home evitará entrar en contacto con el receptor.

. La distancia física mínima de un metro se mantendrá en el banquillo.

. Las bases deben limpiarse cada media entrada.

. No se permitirán recogedores de pelota.