Seis peloteros villaclareños en lista de talentos cubanos

Los villaclareños que aparecen son el jugador de cuadro Juan Carlos López, el inicialista Walter Pacheco, el jardinero Otoniel González y los lanzadores Pablo Luis Guillén, Javier Mirabal y el zurdo Eduardo Rodríguez.



Es de suponer que esta relación es para peloteros de perspectiva inmediata, porque nuestra provincia cuenta con otros jugadores que brillaron hace muy poco en la categoría juvenil (miembros del team Cuba) y que no fueron incluidos ahora. Son los casos del jardinero y lanzador Mailon Tomás Alonso y el antesalista Yuri Fernández.



No obstante, la comisión aclaró que esta es un nómina “viva abierta a nuevas propuestas y a todas las correcciones necesarias. Tampoco representa el exclusivo universo de donde provendrán los integrantes de los futuros equipos Cuba”.



Se incluyen en ella 11 receptores, 23 jugadores de cuadros, 20 jardineros y 62 lanzadores, provenientes de todas las provincias y el Municipio Especial, Isla de la Juventud.



Se supo también en la nota de prensa que “cada prospecto posee un expediente individual en que se detallan sus características, ya bien las virtudes y dificultades en que deberán trabajar los técnicos elegidos en cada territorio”.



Este es el listado completo de prospectos cubanos:



PINAR DEL RÍO (7)

Tony Guerra Echazabal (1B), Reynaldo Lazaga Hernández (J), Liván Moinelo Pita (L), Raidel Martínez Pérez (L), Luis A. Silva Silva (L), Leodán Reyes Lugo (L) y Frank A. Álvarez Díaz (L).



ARTEMISA (11)

Andy Cosme Oliva (R), Yansel Reyes Machado (JC), Henry Llorente Rodríguez (J), Carlos A. de la Tejeda Vinent (J), Sean Rodríguez Pérez (L), Andy L. Pérez Ortiz (L), Arián Abreu Álvarez (L), Leodán García Zaballa (L), Issac Alfonzo Rodríguez (L), Laidel Torres González (L) y Yanley Delgado Borrero (L).



ISLA DE LA JUVENTUD (8)

Luis Rojas Aguilar (JC), Eddy Rodríguez Lugo (JC), Jhony Hardy González (J), Jonathan Carbó Campoalegre (L), Franklin Quintana Gamboa (L), Damián Balón Rivero (L), Yeiniel A. Zayas Londres (L) y Kendry Hernández Brown (L).



LA HABANA (5)

Andrés Hernández Díaz (3B), Andy A. Rodríguez Valdés (L), Bryan A. Chi Montoya (L), Pavel Hernández Bruces (L) y Yandy Molina Barrios (L).



MAYABEQUE (9)

Javier Carabeo Méndez (R), Juan C. Hernández Ortiz (1B), Rangel Ramos Pozo (SS), Orlando Capote Guerrero (J), Darián Alonso Rodríguez (L), Alyanser Álvarez del Sol (L), Diosvel Nápoles Regifo (L), Marlon Cruz Serrano (L) y Julián Quintana Laguardia (L).



MATANZAS (8)

Ariel Martínez Marrero (R), Andrys Pérez García (R), Armando Dueña Moré (L), Andy Quesada Coto (L), Reinier Rivero Estrada (L), Jaykel Parra Limonta (L), Ariel Carillo Suárez (L) y Naykel Y. Cruz Zaldívar (L).



CIENFUEGOS (8)

Daniel Pérez Pérez (1B), César Prieto Echavarría (2b), Luis V. Mateo Terry (SS), Luis E. González Duncan (J), Félix J. Rodríguez García (J), Hermes David González (L), Abel Campos Carrazana (L) y Luis A. Serpa Socarrás (L).



VILLA CLARA (6)

Juan C. López Rojas (2B), Walter Pacheco Hernández (1B), Ottoniel González Veliz (J), Pablo Luis Guillén Díaz (L), Javier Mirabal Espinosa (L) y Eduardo Rodríguez Cabrera(L).



SANCTI SPÍRITUS (12)

Yúnior Ibarra Araque (R), Loidel Rodríguez Peralta (R), Rodolexis Moreno González (3B), Diasmany Palacio Rodríguez (1B), José M. Fonte Frenes (SS), Geiser Cepeda Lima (J), Dismany Ortiz Lugones (J), Yanquiel Maury Gutiérrez (L), Roberto Hernández Navarro (L), Edelso Montesino Magad (L), Luis Daniel Morales Aguilera (L) y Pedro A. Álvarez Jiménez (L).



CIEGO DE ÁVILA (9)

Lázaro Martín Álvarez (R), Johanthan Brindon Sarduy (R), Roberto Castillo Montero (UTI), Leosbanis Pérez Ocampo (UTI), Yuddiel González Torres (J), Fernando Betanzo Marrero (L), Sergio Hernández Santana (L), Ronaldo Lobaina Pino (L) y Arnaldo Rodríguez Romero (L).



CAMAGUEY (10)

Julio Nogueira Figueredo (R), Yoel Darce Herrera (1B), Yandy Yanes Nembhar (UTI), Luis González Ascuy (J), Denis Luace Lemez (J), Leoidel Chapellí Zulueta (J), Yariel Rodríguez Yordi (L), Yosimar Cousín la Rosa (L), Juan Contreras Esquivel (L) y Luis Gómez Pérez (L).



LAS TUNAS (3)

Denis Peña Rivero (JC), Osmani A. Urrutia Hernández (J) y Dailer Peña Torres (J).



HOLGUÍN (4)

Dasiel González García (J), Rafael Sánchez Thoppe (L), Michel Cabrera Rodríguez (L) y Enmanuel Chapman Ayón (L).



GRANMA (7)

Ariel Pestano Rosado (R), Iván Prieto González (R), Guillermo García García (1B), Miguel González Fuentes (UTI), Darién Palma Fonseca (J), Francisco Venecia Suárez (J) y Yankiel Sánchez Morales (L).



SANTIAGO DE CUBA (6)

Santiago Torres Brene (JC), Yoelquis Guibert Stevens (J), Ulfrido García Andújar (L), Carlos Font Mustelier (L), Yúnior Tur Pozo (L) y Uber Mejías Fondín (L).



GUANTÁNAMO (3)

Yeudis Reyes Gamboa (L), Dayron Mena Silot (L) y Alexander Valiente Rodríguez (L).