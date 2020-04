Se acerca el Guillermito de ajedrez...en línea

Como decía en un reporte anterior, la pandemia mundial provocada por la COVID-19 no detiene la febril actividad en el ajedrez cubano, aunque este se juegue ahora con los protagonistas en sus respectivos hogares, o sea, en línea a través de una computadora o un móvil.

De tal suerte, el tradicional torneo “Guillermo García in Memóriam” comienza en solo unas horas, exactamente el primero de mayo, con varios grupos de juego y convocatoria por edades.



Ello lo confirmó el comisionado cubano de la disciplina, Carlos Rivero, quien afirmó también que todos los certámenes programados en el país se jugarán de la misma manera, mientras dure la situación con el nuevo Coronavirus.



Por tanto, cuando concluya el Guillermito le tocará el turno al Capablanca in Memóriam, que arranca el día 11 de mayo. Este mantendrá sus grupos cerrados Élite y Premier (solo para mujeres), así como el colectivo Abierto, con la participación de más de 200 jugadores.



Además de las dos grandes justas cubanas del juego ciencia, se jugarán igualmente los juegos escolares y juveniles, citas muy importantes de cara al futuro de este deporte en la Isla, que, afortunadamente, parece estar garantizado. La Covid 19 no lo detendrá.