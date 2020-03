Peloteros de la “pre” villaclareña a sus casas hasta nuevo aviso

La orden fue emitida hace unas horas por la comisión cubana del deporte, en la voz de su máximo dirigente, Ernesto Reynoso, en declaraciones al portal Jit, el periódico online del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

«Cada atleta lleva un plan de entrenamiento individual simple, posible de cumplir en las condiciones del hogar, al menos hasta el 19 de abril. A partir de ahí, según las condiciones epidemiológicas del país, y las decisiones que adopte el gobierno, podrán (o no) reanudarse los entrenamientos», explicó Reynoso.

Lo cierto es que, en medio de esta situación inédita y excepcional con el Coronavirus, nadie sabe a ciencia cierta cuándo se podrá volver a entrenar con normalidad y mucho menos cuándo se podrá jugar el clásico 60.

Por lo pronto, no cabe duda que lo más importante en estos momentos es la salud de todos sus protagonistas y sus familias. Por ende, hasta que el peligro no pase por completo, no habrá béisbol ni ninguna competencia deportiva en nuestro país.