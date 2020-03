Deporte cubano toma medidas frente al Covid-19

Hasta el presente, los deportistas cubanos que se encuentran compitiendo fuera de nuestro país, así como los colaboradores internacionales del sector, no han sido afectados por la Covid-19, según dieron a conocer en rueda de prensa este jueves funcionarios del Inder y del Instituto de Medicina Deportiva.

Para enfrentar esta pandemia global, el Consejo de Dirección del Inder tomó y actualiza un grupo de medidas, bajo la supervisión del Grupo de Trabajo Temporal Central, las cuales buscan reducir al máximo las afectaciones que puedan surgir dentro del Movimiento Deportivo Cubano.



Según el doctor Pablo Castillo, director del Instituto de Medicina Deportiva, se identificaron y aseguraron varios locales para las consultas diferenciadas de casos sospechosos. En este sentido, se conoció que se intensificó la vigilancia de los síndromes respiratorios. También se evalúa por el Grupo de Trabajo Temporal Central la pertinencia de realizar eventos deportivos en el país. Además, se ha organizado todo el sistema médico deportivo, para dar seguimiento ante posibles casos.



El galeno enfatizó en que, entre las acciones desarrolladas, se han realizado audiencias sanitarias preventivas para ofrecer información a trabajadores, estudiantes atletas y funcionarios.



Ante la posibilidad de cancelar o mantener la realización de eventos deportivos en nuestro país, José Antonio Miranda, director de Alto Rendimiento del Inder, notificó que hasta ahora no se ha decidido la suspensión del XXI Torneo Internacional de Bádminton Giraldilla de La Habana y de la Tercera Media Maratón de Varadero, aunque se analiza diariamente qué medida tomar.



Miranda precisó que solamente viajarán en los próximos días aquellos atletas que tengan previsto asistir a los torneos preolímpicos que todavía no han sido cancelados. Al resto de los eventos internacionales no se acudirá por ahora, ya que la prioridad es garantizar la salud de jugadores y entrenadores.



Con los deportistas compitiendo en diferentes torneos internacionales, sea a nivel de clubes o de selecciones nacionales, se mantiene contacto permanente para conocer su estado de salud.