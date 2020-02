Entregarse en cada juego, será la filosofía de Villa Clara

Para nadie es un secreto que el equipo Villa Clara de béisbol de la próxima temporada será otro elenco, cuajado de figuras noveles y con importantes ausencias, lo que hace presagiar que para los Naranjas, lo mejor estará por venir, lo cual no quiere decir, según su joven timonel, José Antonio García Uña, que no darán pelea.



«No es momento de ofrecer pronósticos ni de vaticinar lugares, nuestra filosofía será pelear cada juego, con entrega a la camiseta como siempre han hecho los equipos de este territorio y de la manera que merece la afición. Ese será nuestro propósito, lo demás que lo diga el terreno», aseguró a Granma el recién nombrado director del elenco de Villa Clara.



García Uña, quien no es ningún improvisado en la pelota, procede de Ciego de Ávila, donde laboró con las categoría inferiores, y viene de trabajar con varios equipos de esta provincia, sobre todo en funciones de preparador físico. Su debut fue con el Sub-23 de Ariel Pestano, para luego estar acompañando a Vladimir Hernández y a Eduardo Paret con el Villa Clara de mayores.



Según él, en estos momentos se realiza un intenso trabajo de preparación en todas las áreas, con énfasis en el bateo, que como se conoce no ha sido el fuerte del conjunto en los últimos años, además de la defensa, área que está llamada a convertirse en un pilar del equipo.



Ahora buscamos un poco más de masa muscular y potencia en el bateo, además de trabajar en el pensamiento técnico-táctico de los jugadores, que es una deficiencia en muchos atletas del país, explicó Uña.



Respecto al pitcheo, dijo que tienen brazos nuevos y muy fuertes, los que deben unirse a las figuras de mayor experiencia como Freddy Asiel, Pablo Luis Guillén y otros consagrados que deben llevar el peso del trabajo.



«Hemos conformado un buen colectivo técnico, donde están presentes reconocidos como Pedro Pérez, Oscar Machado, Roberto Pupo, Jorge Pérez, Michel Pérez Bello y Alejo O´Reilly, entre otros, quienes se están entregando en los entrenamientos para sacar un conjunto lo más competitivo posible», reconoció el directivo.



Respecto a la posible salida de Freddy Asiel hacia Matanzas, dijo que la dirección del INDER dejó claro que este año no será autorizado, por lo que estará vistiendo la franela naranja una vez más. Quien casi seguro se perderá la venidera serie será Alaín Sánchez, quien debe entra al quirófano la próxima semana para operarse, expresó el mánager villaclareño.



Sobre la renovación del equipo, dijo García Uña que no estarán Andy Sarduy, Yandri Canto y otros peloteros que han visto pasar sus mejores momentos, y se mantienen otros como Andy Zamora y Yeniet Pérez, por solo citar algunos ejemplos de jugadores que aún pueden aportar, unidos a atletas jóvenes que deben rendir mucho más, como son Juan Carlos López y Otoniel González.

