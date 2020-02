Presentan estrategia para el desarrollo del béisbol en Cuba (+Audio)

En la reunión, Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), subrayó que esta estrategia nació de una amplia consulta popular en todos los territorios del país.



Por su parte, el vicepresidente primero del INDER, Raúl Fornés Valenciano, explicó los antecedentes y los temas de debate, entre los que se destacan el trabajo en la base, el rescate de las instalaciones deportivas y la construcción de la Escuela Nacional de Béisbol, el sistema competitivo, las contrataciones, las glorias deportivas, la Serie Nacional y la relación con la prensa. En ese sentido, Fornés apuntó que “esta estrategia va encaminada a proyectar el Béisbol cubano a niveles superiores de desarrollo con una orientación científica, técnica y metodológica en correspondencia con las necesidades que demanda este deporte en la actualidad a nivel nacional e internacional, y que contribuya a la preparación integral de los deportistas, tanto en la eficiencia competitiva, como en su condición humana y en el impacto social”.



El vicepresidente primero del INDER también ofreció detalles acerca de la propuesta de una nueva estructura para la 60 Serie Nacional de Béisbol, cuya primera etapa será de abril a julio; participarán las quince provincias y el municipio especial Isla de la Juventud; y, en este primer periodo, cada equipo jugará 75 juegos.



Puntualizó que la segunda etapa se efectuará de septiembre a diciembre, con 45 juegos. Para ella, clasifican los cuatro primeros equipos de forma directa y los otros dos saldrán de los play off (comodín entre los lugares del 5to al 8vo).



Sobre los refuerzos, precisó que se escogerán siete por cada equipo de los jugadores que no clasificaron y se realizará en un solo momento: antes de comenzar la segunda temporada. Finalmente, clasificarán las cuatro primeras selecciones y efectuarán un play off de siete juegos a ganar cuatro.



En este sentido, el presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, aclaró que esta propuesta de estructura se llevará nuevamente a la base, para “seguir buscando consenso a nivel de país”.

Rodolfo Puente, Gloria del Béisbol Cubano, destacó que esta estrategia permitirá que el béisbol, que es identidad de los cubanos, siga adelante. “Se ha escuchado a la población, que es sabia”, subrayó.



También otra Gloria deportiva como Pedro Medina, considerado por muchos expertos y seguidores como uno de los mejores receptores de todos los tiempos en la pelota cubana, ratificó que para mejorar el desarrollo del béisbol en el país, hay que escuchar las opiniones de la población.



Por su parte, Ernesto Reynoso, Director Nacional de Béisbol, destacó la importancia del trabajo en la base para desarrollar este deporte en Cuba. Dijo que esta estrategia se ha hecho para que se viva más el béisbol en nuestro país: “del béisbol se habla todos los días en todos los lugares, tenemos que recuperarnos, ganar y ser competitivos”.



En la reunión se acotó que el béisbol cuenta hoy en Cuba con más de 53 mil practicantes sistemáticos en los municipios, y aunque existen tendencias por otros deportes, sigue siendo este el que más se practica en el país.



En el encuentro donde se dio a conocer la estrategia para el desarrollo del béisbol cubano también participó Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).



Las preguntas del presidente Díaz-Canel acerca de este apasionante tema, los apuntes del primer Ministro y las proyecciones planteadas por los directivos del INDER ratificaron la voluntad que existe en el país para potenciar el béisbol cubano, que tiene una rica historia enraizada en lo más profundo de la población. Esta es una estrategia para que la pelota siga estando en el ADN del cubano.