Afirman peloteros cubanos que nada los va a desanimar

Felipe Sarduy y Miguel Cuevas, glorias deportivas de nuestro país, estuvieron entre los primeros en mostrar su apoyo a nuestros peloteros, tras la denigrante decisión de excluir a Cuba de la Serie del Caribe, asumida por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) presionada por Estados Unidos.



Las dos estrellas de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, efectuados en Puerto Rico 1966, coincidieron en que no existe razón para desanimarse porque nuestro país haya sido excluido del próximo evento, en Puerto Rico.



Recordemos la epopeya del barco Cerro Pelado, cuando los deportistas de la Isla también afrontaron el acoso de Estados Unidos, buscando perjudicar su participación en los juegos del área. Incluso, los atletas entrenaron en la embarcación durante la travesía y, a punto de desembarcar en pequeñas lanchas, fueron hostigados por aviones que sobrevolaron al navío.



En reunión el pasado sábado con los peloteros de Matanzas y Las Tunas, quienes abrieron el play off en el estadio Julio Antonio Mella, el otrora inicialista de los equipos Cuba, Felipe Sarduy, afirmó que «pese a la decisión de la cbpc, el deporte en nuestro país seguirá creciendo, por lo que este momento nos debe servir de aliento para continuar avanzando».



El gran jonronero agramontino Miguel Cuevas fue enfático al decir que «frente a lo sucedido solo debemos hacernos más fuertes y firmes, porque al final tendrán que reconocernos».



Varios peloteros de la actual selección de Camagüey tomaron la palabra para dejar constancia de su determinación de hacer de este final de la Serie Nacional un espectáculo de lujo. El torpedero Yorbis Borroto ponderó que lo importante ahora es mantener la disciplina, porque «nada de esto acontecido con la Serie del Caribe nos va a debilitar, y seguiremos jugando un play off de lujo»; en tanto el inicialista Leonel Segura aludió a que «desde el 1ro. de enero de 1959 nos han estado haciendo la guerra, pero no nos van a desanimar».



AL MISMO TIEMPO EN LA CAPITAL



«Estamos acostumbrados a este tipo de cosas, y lo que debemos hacer es darle un buen espectáculo al pueblo, amar al deporte, y que todos vean una excelente final de la Serie Nacional», fue el criterio de Fréderich Cepeda, jardinero industrialista.



En un similar intercambio de opiniones en la capital, donde igualmente se les dio a conocer a los jugadores el



criterio de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) acerca de la decisión de la cbpc, el mentor de los Industriales, Rey Vicente Anglada, dejó bien claro que «aquí lo principal es la Serie Nacional, para ella nos preparamos. Claro, asistir a la Serie del Caribe sería una motivación, pero nuestros principios no son negociables y no vamos a ceder. Lo esencial es respetar el espectáculo que estamos dando, ojalá siempre tuviéramos tanto público en los estadios como el que se reunió en el Latino durante el primer partido con Camagüey. Si no vamos a la Serie del Caribe, iremos a otros eventos, obstáculos como este los hemos saltado y estamos vivos».



Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, e Higinio Vélez Carrión, titular de la Federación Cubana de Béisbol, encabezaron el intercambio de opiniones en la capital.