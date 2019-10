Pospuesto Campeonato Provincial de Béisbol Primera Categoría

El comienzo del Campeonato Provincial Primera Categoría de Béisbol, previsto para el 9 de Noviembre, ya no sucederá, pues según la Comisión de este deporte en Villa Clara, no cuentan con los aseguramientos en el territorio.

No obstante, se llevará a cabo el mismo en un tiempo aún por determinar, y así acontecerá el principal evento de la provincia, si no con toda, si con la mayor calidad posible.



También se conoció que el próximo 25 de Octubre, habrá una reunión con varios directivos del país, y la familia del béisbol villaclareño, para debatir aspectos sobre este deporte, y entre todos, llevarlo hasta el lugar que merece.



Por otro parte, el Campeonato Nacional Juvenil, previsto a iniciarse el 3 de Noviembre en varias provincias cubanas, ya no tendrá la apertura ese día, y se espera por un pronunciamiento de la máxima dirección de la disciplina.



Desde hace algunas ediciones este torneo desarrolla 36 partidos para cada equipo, en su etapa clasificatoria, pasando los primeros de cada una de las cuatro zonas, y los dos mejores segundos lugares, a una final.