Ganan los Lobos la Liga Superior de Baloncesto Masculino (+Fotos)

Carlos Valle, director del equipo masculino de baloncesto de Villa Clara, está eufórico por el triunfo. Apenas puede hablar de tanto que ha gritado a sus jugadores durante el partido final de la Liga Superior, ganado por 95-92 contra Artemisa.

Los Lobos de Villa Clara celebraron su segunda corona consecutiva en la Liga Superior de Baloncesto de Cuba. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

«Aquí todos han peleado como leones o, mejor dicho, como lobos, porque eso es lo que somos, un elenco de lobos que nunca se rindió ante ningún otro rival», dice sonriente el mentor que se siente el hombre más feliz del mundo. Afirmó que ha sido una victoria muy bonita, fruto de la unidad del colectivo.

El empate, 81-81, puso de pie a los aficionados en la Sala Amistad. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

«Este es un equipo que hace varios años viene junto y creciendo de manera sostenida, en el cual se conjugan experiencia y juventud. Tenemos a Andy Bofil, líder indiscutible, quien se ha entregado en el terreno, sin embargo, ya no logra igual porciento de efectividad en los tiros como antes, situación que nos obligó a buscar un mayor protagonismo de otros jugadores», reconoció Valle.

Entre esos mencionó al alero Osvaldo Pérez, de quien dijo que posee un talento increíble y que es el mejor hombre del plantel; además de Neslier Raúl Abreu, el pívot Yoel Cubilla, el base Didiel González y el refuerzo avileño Yasser Rodríguez, de gran ímpetu ofensivo, entre otros que contribuyeron a retener la corona.



Y cuando trato de provocarlo, diciéndole que me compare a estos lobos con aquellos que encabezó Leonardo Pérez y donde él también militó, me responde: «No, aquellos no tenían rivales, eran superiores porque la calidad estaba más repartida en Cuba. Fíjate que los más débiles eran Camagüey y Pinar del Rio, sin embargo, había que jugarles duro para ganarles».



Reconoce que este es un equipo de muchas perspectivas, porque la mayoría de sus integrantes vienen juntos desde la EIDE, además de conjugar muy bien los dos aspectos básicos: ofensiva y defensa. «Nosotros promediamos casi cien puntos por partido, algo que hace rato no se veía en ningún quinteto cubano, y defendiendo no somos segundos de nadie», señala el director de los naranjas.



Finalmente, dedicó el triunfo al pueblo villaclareño que tanto los ha apoyado, y en especial a los santaclareños, en el año 330 de fundada su ciudad. Felicitó a los artemiseños por haber ofrecido un buen espectáculo.

Andy Boffil anotó 36 puntos por los vencedores villaclareños. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

EMPATE EN EL FEMENINO



La victoria este miércoles de Capitalinas sobre su similar de Guantánamo, 76 cartones por 67, forzó a que mañana se juegue el quinto y decisivo choque de la final femenina.



Las guantanameras llegaron al coliseo de la Ciudad Deportiva con ventaja de dos victorias sin revés, sin embargo, no pudieron conseguir el triunfo de la medalla de oro, en los dos primeros juegos efectuados en la capital.



En el tercer encuentro, las chicas de la capital dominaron a las del Guaso 74-60, con destaque ofensivo de María Isabel Pérez, autora de 20 puntos y Dairis Tornel marcó otros 16; mientras que por las guantanameras Beatriz Cruz sumó 19 tantos.



En el partido de este miércoles, Lisdeivi Martínez y Dairis Tornel marcaron 17 y 14 unidades, respectivamente.