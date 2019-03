Béisbol: Rey Vicente Anglada, nuevo director del equipo Cuba (+Preselección)

Rey Vicente Anglada, timonel de los Industriales capitalinos, fue la elección de los directivos de este deporte para llevar las riendas de este conjunto que además de tratar de lograr una ubicación decorosa en los juegos Panamericanos de Lima, estará buscando el boleto olímpico dentro del marco del Premier 12 en el mes de noviembre.



“El rey león”, ganador de tres coronas nacionales, campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias en el año 2006, de la Copa Intercontinental de Taipéi de China y los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el 2007; había declarado hace unos días a Cubadebate su disposición de asumir tan importante cargo si así lo entendía la Comisión Nacional.

Preselección Nacional



Receptores: Yosvani Alarcón (LTU), Andy Cosme (ART), Oscar Valdés (IND), Osvaldo Arias (CAV), Ariel Martínez (MTZ), Frank C. Morejón (IND), Yendry Téllez (CAM), Yunior Ibarra (SSP)



Jugadores de cuadro: Yordanis Samón (IND), William Saavedra (PRI), Jorge Enrique Alomá (ART), Carlos Benítez (GRA), Yurisbel Gracial (MTZ), Orlando Acebey (SSP), Alexander Ayala (CMG), César Prieto (CFG), Yordan Manduley (HOL), Raúl González (CAV), Yurién Vizcaíno (VCL), Ricardo Ramos La O (SCU), Andrés Hernández (IND), Norel González (VCL), Oscar Luis Colás (SCU), Sergio Barthelemy (SCU), Wilfredo Aroche (IND), Maikel Cáceres (HOL)



Jardineros: Alfredo Despaigne (GRA), Frederich Cepeda (SSP), Stayler Hernández (LHA), Jorge Antonio Jhonson (LTU), Yunieski Larduet (LTU), Roel Santos (GRA), Ariel Sánchez (MTZ), Yoelquis Gibert (SCU), Geyser Cepeda (SSP), Yoelquis Céspedes (GRA), Joasan Guillén (IND), Robert Luis Delgado (GTM)



Lanzadores: Yariel Rodríguez (CMG), Dariel Góngora (CMG), Yadián Martínez (MAY), Pablo Luis Guillén (VCL), Pedro Álvarez (SSP), Lázaro Blanco (GRA), Yoannis Yera (MTZ), Raidel Martínez (PRI), Yudiel Rodriguez (LTU), Liván Moinelo (PRI), Vladimir Garcia (CAV), Freddy A. Álvarez (VCL), Bladimir Baños (PRI), Frank Luis Medina (PRI), Misael Villa (ART), Alain Sánchez (VCL), Yosimar Cousin (CAM), Wilson Paredes (HOL), Ulfrido Garcia (SCU), Andy Rodriguez (IND), Yandi Molina (IND), Rafael Sánchez (HOL), Norge C. Vera (SCU), Yoen Socarrás (SSP), Yaniesky Duardo (SSP)



Director: Rey Vicente Anglada (IND).



Cuerpo Técnico:



Jose Raúl Delgado



Pedro Medina



Ramón Benítez



Miguel Rojas



Rolando Verde



Eduardo Paret



Juan Padilla



Rodolfo Puente



Luis Jova



Guillermo Carmona



Eriberto Rosales



Luis Ignacio González



Juan de Dios Peña



Pedro Luis Lazo



Juan Javier Gálvez



Juan Rafael Despaigne



Víctor Figueroa



Ricardo Eizmendiz



Jesús Barroso



Benito Camacho



Alexis Garcia



Angel Ortega



Alfredo Rios



Médicos:



Francisco Montesinos



Javier Pérez

Jorge Sile