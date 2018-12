Villa Clara apalea a Tigres de Roger Machado

Los Naranjas marcaron una en el capítulo inicial, impulsada por hit de Yurién Vizcaíno, y decidieron el desafío en el segundo inning ante el derrotado Arnaldo Rodríguez, cuando hicieron racimo de ocho. Aquí se incluyó un jonrón con bases llenas del propio Vizcaíno, que llegó a 88 carreras impulsadas, nuevo récord para la franquicia.



Otros que brillaron con el madero, dentro de los 13 hits del equipo, fueron Yulexis la Rosa, de 3-2 con tres fletadas; al igual que César Prieto, de 5-1; en tanto el prometedor José Carlos Rodríguez terminó de 3-2 con una empujada, y Yeniet Pérez se fue de 2-2 con par de remolques.



Con ventaja tan grande, el cifuentense Alaín Sánchez, ahora con 9-3, no podía fallar y no lo hizo. El derecho trabajó seis entradas en las que ponchó a tres sin boletos; admitió la única de los Tigres con cinco imparables a su cuenta. Daniel Conde se encargó de consumar el nocao con par de ponches.



Este viernes ganaron Industriales y Sancti Spíritus, por lo que la tabla de posiciones está bien cerrada. Las Tunas sigue al frente con 34-24, a 3 rayas de los villaclareños, que tienen 31-27 y tienen casi asegurado su boleto y el segundo lugar para los playoffs. No obstante, hay varias opciones matemáticas aún para el resto de los que quedan con vida.

De tal suerte, en el tercer lugar están ahora los Gallos con 29-28, con Ciego de cuarto con 29-29; mientras los Leones de Rey Anglada compilan 28-29 y están a medio juego de los Tigres y a uno solo de los yayaberos.



Por tanto, los partidos de este fin de semana se tornan trascendentales para todos estos elencos. Les recuerdo que espirituanos y capitalinos tienen un choque pendiente entre ellos, que, tal como van las cosas, habrá que celebrar.



Este sábado vuelven a chocar Naranjas y Tigres en el Cepero. Veremos si la dirección que comanda Eduardo Paret le da la bola al recién incorporado Yosvany Torres o al zurdo Marlon Romero, contra unos avileños que están obligados a ganar para no quedarse fuera de la fiesta de la postemporada.