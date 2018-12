Villa Clara se va en blanco y cae en Regla Schiller

Mucho antes de la decisión, hubo una gran labor del abridor Alaín Sánchez, que lanzó 8 entradas y permitió las 2 de los Gallos, una de ellas sucia por un error suyo. Después el derrotado Jonder Martínez los dominó en el final del noveno, para que el choque se fuera a entradas extras, en el estadio José Antonio Huelga.



En esta situación, los villaclareños llenaron las bases sin outs, tras el hit en toque de bola de Andy Zamora. Sin embargo, Norel González falló en roletazo a primera base, con el que forzaron en la goma, y el oportunísimo Yurién Vizcaíno bateó para doble play a manos del ganador José Ángel García, para liquidar la amenaza de los chicos de Eduardo Paret.



Por otro lado, con los ángulos congestionados por boleto intencional a Yunier Mendoza, Jonder ponchó nada menos que a Frederich Cepeda para el segundo out, mas no pudo evitar un machucón de Dayán García entre primera y segunda, que William Saavedra no pudo fildear y los Naranjas quedaron al campo.



Estos anotaron sus dos carreras en el segundo acto por jonrones consecutivos de Carlos Benítez y William Saavedra ante el abridor zurdo Yamichel Pérez, que se compuso y no permitió más libertades. Sus compañeros pisaron el plato una vez en el cuarto y la segunda en el quinto inning para la igualada a 2, tras la pifia de Alaín Sánchez, que a la postre resultó muy cara para los penta-campeones cubanos.



Así, Villa Clara lleva una pequeña racha de tres derrotas seguidas, aunque se mantiene en la tercera plaza de la tabla con 25-24, a dos rayas de Sancti Spíritus que tiene 27-22, ambos por detrás del puntero indiscutible: Las Tunas.



Este lunes, a las 7.15 de la noche, vuelven a topar villaclareños y espirituanos, en el José Antonio Huelga. Los primeros tendrán que “hilar muy finos” para salir rápido del bache en el que se hallan, porque el escalafón detrás de ellos tiende a cerrarse cada vez más y le restan 11 encuentros a cada elenco.