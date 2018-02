Monarca Villa Clara debuta feliz en nacional de softbol

La víctima de ocasión de las villaclareñas fue Holguín, un rival de cuidado que les dio mucha guerra en el remozado estadio 23 de febrero, aledaño al Sandino.



A primera hora y en extra-inning de 9 entradas, la as del pitcheo, Anisley López, trabajó completo en la sufrida victoria de su equipo, 3 carreras por 2, con el revés, inmerecido, para Yelena García pues solo admitió cuatro hits en todo el trayecto.



En el segundo turno, las Naranjas se impusieron 7 anotaciones por 5, con la sonrisa para Yamila Ruiz y la derrota para Suray Góngora. Ambos conjuntos tienen grandes aspiraciones en esta justa, así que veremos qué pasará al final.



Otro elenco que debutó con dos triunfos fue La Habana, con par de lechadas de 1-0 sobre Sancti Spíritus; en tanto el sub campeón Granma solo jugó una vez y superó a Guantánamo igualmente por la mínima de 1-0, con Yilian Tornés en el box.



Este lunes las chicas del ex estelar jugador, Jorge Lamas, juegan con las peligrosas habaneras, en el mejor tope doble de la jornada; las del Guaso se miden con las holguineras y las espirituanas son rivales de las granmenses.



Cada conjunto choca tres veces con los otros cinco para un total de 15 partidos; las definiciones serán por el sistema Page y el monarca se conocerá el día 27.