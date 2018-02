Cuba entre los dos primeros en semifinales de Serie del Caribe

Con este triunfo, Granma fijó en 3-1 su balance de victorias y derrotas y aseguró quedar en primer o segundo lugares de la fase clasificatoria, los cuales le confieren el derecho a ser homeclub en la ronda de cruces.



Los Criollos, campeones defensores, abrieron el marcador en el primer capítulo por jonrón en solitario de Anthony García. De esa manera, en siete de los nueve partidos disputados hasta ahora en el torneo se anotaron carreras en la entrada inicial.



Cuba empató en el tercero con la misma moneda, cuadrangular de Frank Camilo Morejón sin corredores en bases.



Más adelante, en el quinto, los Alazanes se fueron delante en el marcador al fabricar otras dos carreras, remolcadas por Morejón (con doblete) y Roel Santos (con infield hit).



Pero la ventaja les duró muy poco porque en el final de ese mismo capítulo los Criollos boricuas dispararon par de jonrones en solitario de Rubén Gotay y el cubano Dayron Varona e igualaron las acciones 3-3.



A esas alturas ya habían explotado los abridores de los conjuntos, Ulfrido García por Cuba y el estadounidense Jake Fisher por Puerto Rico, ambos zurdos. El bullpen dictaría sentencia.



En el inning de la suerte, los cubanos tomaron el control del partido 4-3, al ligar boleto a Morejón con doblete de línea del Raúl González, después de dos outs, contra las bardas del jardín izquierdo.



Y en el octavo ampliaron la diferencia con otras dos rayas, remolcadas ambas por Guillermo Avilés, quien sacudió doblete por encima de la línea de tercera base, rumbo al bosque izquierdo.



Del resto se encargaría el relevista Leandro Martínez, quien entró en el sexto capítulo y mantuvo en blanco a Puerto Rico hasta el último out del juego -una de las mejores faenas internacionales de su carrera deportiva-.



Martínez, un zurdo de lanzamientos lentos, consiguió el crédito de la victoria, mientras Joe Colón cargó con la derrota.



El mejor bateador del partido fue Morejón, amparado en un performance de doblete y jonrón en tres veces al bate, con dos impulsadas e igual cantidad de anotadas, además de un boleto recibido.



De acuerdo con varios especialistas, Morejón, que llegó a este torneo en rol de cátcher suplente, aseguró la titularidad en el partido de semifinales de mañana.



Cuba aseguró así uno de los dos primeros lugares en la tabla y por ende, jugar de homeclub en la semifinal.



El duelo entre el eliminado México y República Dominicana dictaminará los enfrentamientos en los cruces.



Una derrota de los mexicanos enviaría a Dominicana al primer escaño, pero una victoria de los aztecas mandaría a Cuba hasta la cima de la clasificación y provocaría triple empate entre quisqueyanos, puertorriqueños y venezolanos, todos con 2-2.



En ese último caso habría que acudir al sistema de desempate TQB para definir los partidos de las semifinales.







Resultado:



Estadio Panamericano de Guadalajara, México.



123 456 789 C H E.



-Cuba (3-1) 001 020 120 6 11 0.



-Puerto Rico (2-2) 100 020 000 3 6 1.



Ganó: Leandro Martínez.



Perdió: Joe Colón.



Hr: Frank C. Morejón, Rubén Gotay, Anthony García, Dayron Varona.