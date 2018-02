Cuba supera a México y clasifica a los cruces en Serie del Caribe

Por Granma brillaron el antesalista Raúl González (sencillo y jonrón, con dos impulsadas) y el relevista Raidel Martínez, quien salvó el partido espectacularmente en el final del noveno.



Los anfitriones salieron enfocados y, con una carrera, tomaron el control del partido en el primer capítulo, al ligar tres sencillos contra el abridor cubano Yoanni Yera, incluido el de Joey Meneses, con el cual anotó Justin Greene.



En el final de ese inning, el primer bate de Cuba Roel Santos sacudió enorme batazo a lo profundo del jardín central, pero el patrullero de los Tomateros de Culiacán Rico Noel realizó un fildeo de mérito, de espaldas al plato, y detuvo en seco una posible rebelión.



México volvió al ataque en el segundo acto, pero Yera logró dar el cero tras dominar -con las bases llenas- al tercer bate Sebastián Elizalde, líder de los bateadores de la Liga del Pacífico, en inofensivo rodado por segunda base.



Los cubanos Alazanes de Granma colocaron corredores en primera y segunda bases sin out, en la parte baja del segundo, pero el zurdo Daniel Rodríguez metió el brazo y dominó a los siguientes tres bateadores, con un ponches incluido.



Apenas un inning después, Granma dio vuelta al marcador, al combinar sencillos de Raúl González y Santos, toque de bola de Yordan Manduley -los corredores avanzaron una base-, y elevado de sacrificio de Yurisbel Gracial.



Luego de la conexión de Gracial y con dos outs en la pizarra del estadio Panamericano de Guadalajara, el manager de los Tomateros Benjamín Gil cambió al lanzador, una decisión polémica en extremo, muchos más tras el recibimiento que le dio Frederich Cepeda al relevista Jesús Castillo.



Cepeda sacudió doblete de línea contra la cerca del bosque izquierdo y remolcó la carrera de la ventaja, con la cual Cuba dio la vuelta al marcador 2-1 en ese tercer episodio.



México, apoyado por más de 16 mil fans, ripostó de inmediato en el cuarto rollo y recuperó el control del partido con un rally de tres carreras, que incluyó cuatro hits y dejó la pizarra 4-2 a su favor, además de provocar la explosión del iniciador cubano.



Los Alazanes descontaron una en el final del séptimo inning, por cuadrangular en solitario de Raúl González, a lo profundo de la noche por el jardín izquierdo, frente al relevista Aldo Montes, el tercer relevista de los mexicanos.



Pero eso no fue todo, porque en esa misma entrada Cuba empató las acciones a 4-4, el encargado de remolcar la carrera de la paridad fue Cepeda, con elevado de sacrificio al central.



La igualdad era total, 4-4. Todo estaba abierto con apenas dos entradas por delante. El final del cotejo se antojaba eléctrico.



Y Cuba puso la pimienta. En el final del octavo capítulo, los Alazanes ligaron sencillos de Carlos Benítez y Yulexis La Rosa, y pusieron corredores en las esquinas con Raúl González en el cajón de bateo.



González, que llevaba sencillo y jonrón en tres turnos, disparó elevado de sacrificio al derecho y remolcó la quinta carrera cubana en las piernas del corredor emergente Yoelkis Céspedes, para poner al equipo a solo tres outs de la victoria.



En el noveno, México abrió con doblete de Chris Robertson (representaba el empate), pero en ese momento el mentor cubano Carlos Martí envió al ruedo al taponero Raidel Martínez y este retiró por orden a los tres siguientes bateadores, con un ponche incluido.



El crédito de la victoria correspondió al derecho Alaín Sánchez, quien relevó durante cinco entradas completas con una sola carrera permitida, mientras Martínez salvó su segundo juego en la Serie del Caribe.



Con ese triunfo, Cuba conservó el invicto en dos salidas y clasificó a la ronda de cruces por tercer año consecutivo.



Mientras, México archivó su segundo revés al hilo -sin victorias- y se puso contra la pared en el certamen regional.



Horas antes, Venezuela vapuleó a Dominicana por 15-4 y sumó su primer triunfo.



Este domingo jugarán Puerto Rico-Dominicana y Venezuela-México.





Estadio Panamericano de Guadalajara, México.



123 456 789 C H E.



-México (0-2) 100 300 000 4 11 1.



-Cuba (2-0) 002 000 21x 5 9 0.



Ganó: Alaín Sánchez.



Perdió: Casey Coleman.



Salvó: Raidel Martínez.



Hr: Raúl González.