Alazanes galopan ya con su segunda corona

Este llegó al noveno inning con ventaja de 3-0 para los Alazanes, tras un excelente trabajo del cifuentense Alaín Sánchez (13-7), a la postre el ganador, que estuvo inmenso en el juego más importante de su vida.



Alaín permitió apenas tres hits hasta la entrada del adiós, ayudado siempre por el estelar receptor, el quemadense Yulexis la Rosa. No obstante, los Leñadores vendieron caro su revés y le abrieron a Sánchez con par de cañonazos, entre ellos un triple de Jorge Yohnson, impulsor de la primera.



El villaclareño se fue a las duchas y dio paso al salvador Raydel Martínez, que “sudó tinta” para darles el título a los granmenses. Con Yohnson en tercera sin outs, Danel Castro cedió el primero; pero el capitán Yosvany Alarcón pegó cohete al izquierdo para cerrar la pizarra por 3-2.



Sin embargo, en una jugada que lamentará por el resto de su vida, Alarcón salió temerariamente adelantado en el robo de base y fue puesto fuera en la segunda almohadilla, para poner en punto de mate la final.



Así y todo, los tuneros siguieron luchando contra el veloz pinareño, que admitió imparables seguidos de Alexander Ayala y Yunior Paumier, con el que hubiera anotado el empate Alarcón. Con la soga al cuello, finalmente Raydel Martínez dominó a Rafael Viñales para concretar el triunfo de Granma en la serie 57.



Los bicampeones cubanos aprovecharon los deslices defensivos de Las Tunas e hicieron sus carreras a cuentas gotas. Estas pudieron ser más, si los caballos no hubieran fallado tanto con corredores en posición anotadora, ante el abridor y derrotado Yariel Rodríguez y los relevistas Diego Granado y José Ángel García.



En resumen, Granma fue mejor sobre el terreno, sobre todo en el fildeo, y fue capaz de vencer al menos una vez, en el desafío decisivo, como visitante a los Leñadores, que no se rindieron nunca y lograron un histórico segundo lugar, el mejor sitio de su historia.