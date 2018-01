Béisbol: Leñadores no creen en Leones

Abundante ofensiva, como la exhibida durante toda la temporada, que incluyó jonrones de Yosvani Alarcón (de 4-4) y Rafael Viñales (3-2); magistral pitcheo de Luis Ángel Gómez, quien se ratificó entre los mejores lanzadores del campeonato, y una errática defensa de los Azules, fueron las claves del triunfo de los tuneros por la vía del nocaut, elenco que, por vez primera, asciende a un podio en series nacionales y buscará ahora la corona.



El próximo sábado, a las cuatro de la tarde, comienza el play off por el oro, en el Julio Antonio Mella de los Leñadores.



Solo rugidos del hacha



El zurdo Luis Ángel Gómez, pese a haberse perdido varias sesiones de entrenamiento por enfermedad, pidió ayer temprano la bola. Pablo Civil valoró entre él y su as Yoalkis Cruz, y al final, en una decisión que levantó muchos comentarios, le dijo al muchacho de Holguín: «Las Tunas confía en ti».



Aupado por una afición que colmó el graderío desde que abrieron las puertas del estadio, Luis Ángel se encaramó en el montículo y demostró que el mejor pitcheo es el control.



Su recta parecía un cambio y su cambio, un turista paseando entre el box y el home, ambos envíos los aderezó con su curva bien colocada en la zona baja y de vez en vez lanzó la sinker para ir domando poco a poco a unos Leones que no encontraban cómo evitar el fantasma que ronda a su director, quien sumando este ha perdido en tres play off seguidos los juegos seis y siete.



Y si Luis Ángel estaba en noche exquisita, su compañero de batería, Yosvani Alarcón, el hombre que más rápido le había ido a los envíos en la postemporada, sobre todo tirándole a lanzamientos fuera del área de contacto, mejoró su disciplina en el cajón de bateo, y el resultado fue lograr cuatro hits, el segundo de ellos en el tercer capítulo para remolcar las dos primeras carreras, y el tercero no pudo ser más espectacular: un vuelacercas por el medio en el quinto episodio.



Tras ese batazo explotó Freddy Asiel Álvarez, quien no pudo ganar ni un juego con el traje de Industriales, pero su relevo, Yoandy Cruz, soportó un bambinazo más en ese inning, de otro Leñador que tenía el bate dormido en la semifinal, Rafael Viñales. Para entonces, ya había un solo equipo en el terreno.



Y para más goce de los locales y pesadilla de la visita, la defensa azul, que tan hermética había estado en los primeros cinco partidos, volvió a agujerearse en el cuarto acto y por esos descocidos se colaron par de tuneros más en la goma.



Con semejante ventaja, Luis Ángel se acomodó en el box y siguió cumpliendo su plan táctico. Sabía que en el bull pen estaba un José Ángel García listo para cortar los últimos mechones de melena que pudieran quedarle a los Leones, pero no hizo falta la presencia del «Barbero», pues el capítulo final se adelantó para el séptimo episodio.



Queda ahora una final inédita. Los Leñadores, tras lograr su mejor resultado histórico en series nacionales, serán los oponentes de sus vecinos los Alazanes de Carlos Martí, campeones de la temporada pasada.



Algunos dicen que la porfía por el título no tendrá el mismo glamour sin Industriales, pero yo digo que no, Granma y Las Tunas darán un espectáculo de lujo. Reserve temprano, que en ambos estadios no hay mucha grada para tanta gente.