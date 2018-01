Eduardo Paret : Tenemos calidad para hacer un gran trabajo

Como se conoce, el otrora estelar torpedero, Eduardo Paret, ha sido designado como el nuevo mentor de Villa Clara para la serie nacional de béisbol 58. Sobre sus proyecciones como timonel y la exigente tarea que tiene por delante, Paret conversó ampliamente con este reportero.



Lázaro Marín: Para muchos, el pentacampeón de la pelota cubana, Villa Clara, ha perdido sus esencias como equipo. ¿Cómo piensas recuperarlas?



Eduardo Paret: “Para nadie es un secreto que al Villa Clara de los últimos años le falta cohesión, disciplina, combatividad, deseos de defender la camiseta. Todas esas esencias se han perdido.



“Creo que si trabajamos con seriedad dentro y fuera del terreno, con muchas ganas y con respeto hacia los peloteros, podemos recuperar el prestigio del béisbol en la provincia”.



LM: ¿Cómo vas a lidiar con los peloteros que creen estar por encima de la dirección?



Paret: “Eso no puede suceder de ninguna manera, porque entonces para qué estamos nosotros como dirección. Sin respeto de ambas partes no hay resultados. No les vamos a pedir nada del otro mundo en cuanto a disciplina y entrega. Difícil es lo que hacen ellos en el terreno; por tanto ser disciplinado y respetar a la dirección no es nada difícil”.



LM: En los últimos tiempos, Villa Clara no juega bien a la pelota y si no se juega bien, no se puede ganar: ¿Qué piensa hacer al respecto?



Paret: “Es cierto que el equipo no está jugando bien, pues no saben robar bases, no saben correrlas tampoco; no saben tocar bola o impulsar a un compañero desde tercera con un fly.



“En todo eso, y muchos más problemas, vamos a trabajar desde ahora, desde la serie provincial que comienza el 19 de enero. En el elenco hay muchos jóvenes con calidad que, si escuchan los consejos, pueden mejorar en todo eso y hacer bien el trabajo”.

LM: ¿Te recuerda en algo este Villa Clara a la llamada maquinaria naranja, tri campeona nacional en los años 90 con Pedro Jova?



Paret: “Sí, ciertos aspectos sí, porque hay una mezcla buena de veteranos con muchos jóvenes que tienen condiciones, de hecho tenemos a tres o cuatro peloteros por posición, por lo que jugará el que mejor esté, el que se lo merezca. Tampoco nos temblará la mano para sentar a un pelotero que no se entregue como debe en el terreno”.



LM: ¿Cuáles son los mentores que más te han marcado, de los que más has aprendido?



Paret: “De Pedro Jova y de Víctor Mesa. Me gusta mucho la chispa de Víctor para dirigir. Él está en todas; no se le escapa nada en un juego de pelota. Y Jova era muy tranquilo, imponía respeto y tenía resultados desde la tranquilidad. Me gustaría ser una combinación de ambos”.



LM: El manejo del pitcheo es clave para el éxito de un director. ¿Cuáles son tus ideas al respecto?



Paret: “Creo que hay que tener paciencia con los abridores, no se les puede sacar porque les hayan dado dos jits seguidos. También hay veces que están cansados y no dicen nada porque quieren seguir lanzando. En eso hay que estar muy a la viva porque por ahí se te puede escapar la victoria”.



LM: En el año 92 con Pedro Jova, Villa Clara venía de un lugar once y fue campeón. En esta serie el equipo concluyó octavo. ¿Crees que pueda ser monarca de la serie 58?



Paret: “No me gusta dar pronósticos, creo que hay que ir paso a paso, ir juego a juego en busca de la victoria, como hace Víctor Mesa y a mí me gusta eso. Ahora está también el asunto de los refuerzos que fortalecen mucho a los equipos, aunque pueden traer algunos disgustos en los que se sienten desplazados y eso puede conspirar contra la cohesión.



“No sé si seremos campeones, pero lo que sí te puedo asegurar es que tenemos suficiente calidad, para hacer un gran trabajo y volver a poner a Villa Clara en los planes estelares de nuestra pelota”.