Villa Clara a final nacional de fútbol sub 23

Una vez más se demuestra que en el deporte no hay nada escrito. Eso bien lo saben ahora los equipos de Cienfuegos y Villa Clara sub 23 años, que participan en el campeonato nacional de la categoría, pues el primero, contra todo pronóstico, quedó fuera de la final, lo que sí logró el segundo.



Los cienfuegueros llegaron a la fecha final del Grupo B con 10 puntos y ventaja de uno sobre los villaclareños. Los sureños visitaron a Ciego de Ávila, que iba rezagado en la tabla, pero los avileños mostraron mucha profesionalidad y ética, pues no bajaron los brazos y batieron a los visitantes por 2 goles a 0.



Los Naranjas por su parte se llegaron hasta la sede de otro sotanero, Sancti Spíritus, y allí hicieron su trabajo y ganaron por 1-0, con gol del internacional Roberney Caballero. De esta forma Villa Clara, a última hora, sumó un total de 12 unidades y dejó en el camino a Cienfuegos, que se quedó en 10.



En la finalísima, a disputarse en los próximos días en La Habana, junto a los jóvenes miembros del Expreso del Centro buscarán el título sub 23 los ganadores de las otras tres llaves del torneo, más el elenco nacional sub 20 abriles.



Es esta, sin dudas, otra buena faena del balompié villaclareño, que sigue siendo la gran potencia de este deporte en Cuba.