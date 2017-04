Comenzó Fiesta de la Danza en Villa Clara

Sugerentes coreografías, ritmos cubanos y latinoamericanos, y coloridos vestuarios matizaron la gala inaugural de la XXXV Fiesta de la Danza y la IV Edición del Consejo Internacional de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), que tuvo lugar en el escenario principal del teatro La Caridad de Santa Clara este domingo con agrupaciones de varios municipios de la provincia.

El jurado lo integra las metodólogas provinciales Ecaterina Faría Valdivia y Julia Estrella Gallardo Torres, ambas de danza; Rosa María García Sánchez, de música, y Lesly Thompson Pozo, de artes plásticas, así como el maestro Ernesto Alejo Sosa, director y coreógrafo de la compañía Danza del Alma, quienes tienen una difícil labor al seleccionar a los mejores por la alta calidad y entrega mostrada por la mayoría de los concursantes.

Cabe destacar la actuación de los grupos Decadanza infantil, del municipio San Juan de los Remedios; Nueva creación, de Ranchuelo; el dúo Danzan Dos, de Sagua la Grande; Los Soles, de Encrucijada —sobre todo por el uso de música en vivo a cargo de la Banda Municipal de Conciertos de esa localidad—, así como Amistad y Nuestra América Junior, de Santa Clara.

Nuestra América, de Santa Clara, una de las más destacadas en la historia de la Fiesta de la Danza. (Fotos: Francisnet Díaz Rondón). El Grupo Danzario Los Soles, de Encrucijada, y los conjuntos folclóricos Okokán y Explosión Morena, de Santa Clara y Corralillo, respectivamente, recibieron reconocimientos por su trayectoria.

Además del buen desempeño danzario y coreográfico debe mencionarse la belleza y uniformidad del vestuario en estas agrupaciones de aficionados, logrado en muchas de ellas gracias al apoyo de organismos, instituciones y familiares.

Las actividades del evento continuaron en la plataforma levantada aledaña al parque Vidal (específicamente frente al Hotel Santa Clara Libre) con la gala Regalo de mi Ciudad.

El lunes 17 de abril continuarán las actividades del evento con talleres apreciativos y prácticos sobre la música italiana (Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí. 9.00 a.m.) y Danzas de Cuba (Casa Cultura Juan Marinello. 9:00 a.m.), así como la inauguración y premiación de la Exposición Los Niños Pintan la Danza, Casa de Cultura Juan Marinello, a las 11:00 a.m., entre otras. /Por: Francisnet Díaz Rondón