Trovuntivitis, un virus que se esparce por Cuba con guitarras

Como un virus que se riega entre los vivos, nucleados en el santaclareño Mejunje y de la mano de Jordan Romero, Alain Garrido y Rolando del Río surge La Trovuntivitis, un grupo que se ha hecho fenómeno, al heredar del Trio Enserie –también de Santa Clara-, esa teatralidad y juego de voces que los hace espontáneos.



Y para quienes, acostumbrados a las peñas con los amigos, llega un año de visitas frecuentes a espacios de la capital cubana, indudablemente, la principal plaza del país, representa haber cruzado las fronteras y tocar corazones en otros públicos.



La cuarta edición del Festival Havana World Music llegó para la Trovuntivitis como una invitación a coincidir con algunas de las mejores propuestas culturales del país y foráneas.



Tener la oportunidad de forjar lazos musicales entre Cuba y el mundo, más la buena la acogida que el público, ha sido un reto muy grande para estos amantes de la música de autor, quienes a su vez, constituyen el primer grupo de trova invitado e incluido en el cúmulo de conciertos de este festival.



¿Cómo entran en el colectivo del HWM2017, y qué planes tienen para después de este encuentro?



Pienso que a raíz de una presentación que tuvimos en Fábrica de Arte Cubano hace unos meses y la propuesta que trajimos, de gran acogida para el público, fueron nuestro pasaporte para este evento.



Entre los proyectos que estamos llevando a cabo en estos momentos, se encuentra nuestro próximo disco, el cual será doble, de 24 canciones en total y donde no solamente estará la música que difundimos ahora sino la de otros trovadores que han pasado por la agrupación.



Súmese que este año estamos cumpliendo dos décadas de vida y tenemos en septiembre un pequeño festival en Santa Clara celebrándolo. Luego tendremos una breve gira por Argentina, tenemos en mente hacer un centro cultural que difunda este tipo de música que se hace en Cuba.



¿Qué representa para este colectivo de trovadores hacer sido el primer indicio de trova invitado al Festival Havana World Music?



Nosotros somos del centro de la isla, un proyecto que lleva ya veinte años juntos, haciendo canciones. Siempre digo que hay canción trovadoresca en toda la isla y hay muchos trovadores y muchos proyectos que pudiesen ser incluidos y festivales como este y por determinadas razones ajenas a nuestro alcance es que no tienen la visibilidad y el apoyo adecuados.



Para nosotros representa un orgullo estar aquí donde confluyen una serie de bandas de música alternativa, no solo cubana sino de otras regiones. Este festival está sentando muchos lazos culturales en el país y es buena la acogida que el público le está dando a este tipo de actividades. Es de las buenas cosas que se pueden hacer y que se necesitan hacer en este país.



Estar en un festival donde coinciden uno de los mejores propuestas culturales del país. Es un privilegio haber sido el primer grupo de trova incluido en el cúmulo de conciertos del Havana World Music.



¿Qué se llevan de su presentación en este festival?



Lo que sucedió hoy fue muy grande, creo que por encima de todas las cosas al público le gustó y se sentía muy buena vibra, la misma que proyectábamos hacia ellos en el escenario. La mayor satisfacción del festival fue reencontrarnos con esas amistades que siempre nos siguen y esperan y eso es un orgullo.



Cantamos trece canciones en total, siempre manteniendo lo que nos define que es esa jocosidad, las rimas, el humor, la décima sin despegarnos del concepto de escena y show; con esa línea de variedad se viste el grupo, ya hemos hecho de ello un oficio renovador y sincero.



Nos hemos dado cuenta que el público de La Trovuntivitis es muy cambiante, se oxigena mucho porque depende también no solo de los jóvenes santaclareños sino también de los universitarios cubanos.



Tenemos la experiencia con los jóvenes pero también tenemos ese público que siempre asiste, medio eterno y eso se pega, aquí en el festival hemos podido ver a personas que nos escuchan desde sus tiempos de estudiante.