Entregan Premio Nacional de Cine 2017

El Premio Nacional de Cine 2017 fue entregado este viernes en La Habana, al fotógrafo Raúl Rodríguez Cabrera, reconociendo su labor durante más de 50 años, y en el contexto de las celebraciones por el aniversario 58 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).



El homenajeado también editor y operador de cámara afirmó que es una gran sorpresa y un privilegio, algo que no se esperaba porque desde hace muchos años ha sido nominado pero en la selección final resultaban ganadores otras personalidades.



En medio de la emoción recordó también los tiempos en que pertenecía a un cineclub mientras estudiaba en el preuniversitario, y puntualizó que en la actualidad colabora con el departamento de documentales Octavio Cortázar, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).



Exitosos largometrajes como La bella del Alhambra, Maluala, El Brigadista y Páginas del diario de Mauricio, portan el sello fotográfico de este gran artista.



Según señaló el cineasta, guionista, actor y director de documentales y largometrajes de ficción Enrique Pineda Barnet, además presidente del jurado, este galardón permitió ponerle a la jornada la corona de la justicia.



El Premio Nacional de Cine es concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y el ICAIC, a la trayectoria y al conjunto de la obra de un creador cinematográfico vivo y residente en la nación caribeña.





(Agencia Cubana de Noticias)