El Mejunje convoca y… provoca

Poco más de tres décadas sin detenerse (todo lo contrario), perfeccionándose, aprendiendo y enseñando, han convertido el Centro, que se ubica justamente al centro del país, en un referente incluso internacional, en tanto significa un sitio generador de cultura, aglutinador e inclusivo, lo cual ha replicado ya en experiencias semejantes (como la capitalina Fábrica de Arte Cubano).



También de cumpleaños (en este caso 25), el Mejunje Teatral —que durante un buen tiempo fue competitivo y solo de pequeño formato— no hace mucho convocó a sus participantes de todo el país (e incluso de otros lares) para dejarles la convicción de que habían asistido a uno de los eventos más sólidos y motivadores entre los de su tipo a nivel nacional, razones que no queremos pasar por alto en las páginas de Juventud Rebelde.



En la pasada edición, dedicada a la memoria de los titiriteros Xiomara Palacios y René Acosta, también pudo verse excelente teatro, sobre todo del interior —al que apenas tenemos acceso quienes vivimos en la capital—, que en términos generales giró en torno a tres grandes temas: la relectura de referentes significativos del canon literario infantil (sobre todo en teatro para niños e incluso para adultos); la búsqueda de la utopía, mas no en una mítica «tierra de nadie» sino en su «aquí y ahora», en un proyecto de país soñado especialmente por los jóvenes, así como (muy ligada a la anterior) el examen de la realidad cubana contemporánea.



Ante la imposibilidad de acercarnos a todo lo apreciado en los intensos días «mejunjeros», comentaremos algunas de las puestas que de un modo u otro se movieron en tan sugestivos ámbitos.



Dador Teatro, de Sancti Spíritus, presentó el espectáculo Juglaricuenteros en La Cucarachita Martina que, tal indica su nombre, se vuelca al conocido cuento con tanta economía de recursos como imaginación y sana motivación al público infantil, el cual respondió con el entusiasmo y la complicidad que todo buen teatro genera. Mirielsi Valdés y Fernando Gómez son actores y titiriteros que conocen a la perfección su oficio; ayudados por los originales vestidos y máscaras que dinamizan el relato, bajo la dirección de Fernando Miguel Gómez (autor también de la versión) protagonizaron uno de los gratos momentos de las funciones.



Dentro de una línea más enfocada a los mayores, y con una perspectiva posmoderna (en tanto revisar satíricamente los textos a través del pastiche) llegó el camagüeyano Teatro de la Luz que dirige Jesús Vidal Rueda, con su puesta Cuentos clásicos, que justamente se enfrenta a conocidos textos (Caperucita Roja, El Gato con botas…) nada menos que rimados por el poeta y repentista Alexis Díaz Pimienta y con una postura lúdica que no solo «vacila» los personajes y accidentes fundamentales de las historias, sino que los recontextualiza, cubaniza y convierte esos cercanos referentes en afiladas comedias.



Bien actuados, con notable movimiento escénico y eficaz dirección, se resiente, sin embargo, el exceso de rupturas y distanciamientos dentro del devenir dramático, lo cual llega a afectar el discurso; pienso que ello debe al menos reducirse, y estoy seguro de que quedará mucho más limpia la puesta.



Mas, si de fiesta se habla, nada como Cubaneando, del matancero Teatro Papalote, bajo la dirección del experimentado René Fernández Santana: un viaje a los ritmos criollos, mediante una coherente mezcla de estos en toda su variedad y riqueza, que ejecutan actores devenidos bailarines y titiriteros (tan competentes en esas facetas que se les perdona otra menos destacada, como la vocal), los cuales, siguiendo los creativos diseños y caricaturas de Zenén Calero y Jacqueline Ramírez, también parodian figuras esenciales de nuestra música (el Benny, Bola, Celeste Mendoza, Los Zafiros…).



Arte escénico cuestionador y removedor en muchos sentidos lo portaron grupos como Trébol Teatro (Holguín), el veterano Escambray (Villa Clara) y Teatro D’Sur (Matanzas).



De la ciudad de los parques nos llegó el más reciente estreno de Yunior García (Semen), como sabemos, uno de los dramaturgos más inquietantes y afil(n)ados dentro de las nuevas promociones; con Jacuzzi, él (autor del texto y director de la puesta) y su grupo Trébol Teatro escrutan mucho y hondo: un trío erótico (donde hubo fuego y cenizas que arden) se lanza tan a fondo como a la bañera —espacio altamente simbólico desde su topicidad tan mínima como expresiva— que la muchacha intenta ver como el sofisticado invento de las burbujas, y estas son también algunas de las ilusiones y sueños que motivan a los tres: resentimientos, choques de posturas ideopolíticas, coqueteos sexuales presentes y pasados que juegan con la diversidad, inconformidades y rabias en torno a la realidad que les toca (y desgarra), la cual en algunos casos se asume en toda su crudeza y en otros se disimula mediante el abrazo a otras latitudes, convergen en un texto que muestra la agudeza, la densidad conceptual y la hondura dialógica que caracterizan al autor, quien, además, se luce aquí en toda su fuerza histriónica.



Con algún que otro pasaje donde la denuncia se acerca al panfleto, al comentario tribunicio (por demasiado explícito, y que por tanto se desearía más diluido en el intercambio entre los personajes que tan bien funciona), Jacuzzi significa sin dudas la madurez de García en tanto dramaturgo.



Teatro Escambray se insertó en esa línea crítica mediante su puesta Naufragio, dirigida por Rafael González. Dos jóvenes truecan experiencias y sucesos de vida, a veces desde el monólogo, otras desde la conversación directa, en un registro que abarca el exilio interesado, el fraude con las becas literarias, la marginalidad, los nunca bien zarandeados desmanes de la burocracia y otros males que siguen delineando el mapa social y cultural del país.



También oscila (aunque se integra a la perfección) el lenguaje asumido para el discurso: metafórico, tropológico en general a veces; otras, directo y hasta brutal. No menos ecléctico es el tono general de la puesta: irónico, paródico en ocasiones alternando con un realismo sin afeites. Lo cierto es que tanto la puesta, donde el minimalismo y el sincronizado movimiento escénico apoyan la fuerza del texto, como las enérgicas y matizadas actuaciones de Roberto Águila y Arlettis González, redondean una obra sólida, de esas que metabolizamos y nos llevamos a casa tras la función.



Algo semejante ocurre con Andrea, de Teatro D’Sur, a cuyo director y fundador, Pedro Ángel Vera, se rindió homenaje (no pudo asistir por problemas de salud) mediante un logrado documental previo a la representación.



La canción de los Beatles She’sleaving home (Ella dejó la casa) parece corporizarse en esta pieza de Jorge Díaz, un autor chileno en el que se ha «especializado» el colectivo de Unión de Reyes. Lo mejor es que el caso de la joven que un día da el portazo abandonando a una familia disfuncional y conflictiva, es uno de esos dramas a los que no escapa Cuba.



Mediante un montaje inteligente, en el que los personajes interactúan (eso sí, en una labor irregular del elenco) y a la vez exponen sus propios conflictos en torno al que centra la obra, Andrea pone el dedo en la llaga en los problemas generacionales, familiares y sociales incidentes en el comportamiento errático y muchas veces irreversible de los adolescentes.



Quedan en el tintero otros (muchos) momentos significativos que nos deparó esta edición del Mejunje Teatral (como la también matancera Cuatro o la villaclareña Miami-Habana en abril) pero el espacio manda. Por lo pronto, felicitaciones al infatigable Silverio en la dirección, al promotor Alexis, la productora Katia y a tanto artista y técnico que durante el evento convirtieron a este impresionante centro cultural (y a Villa Clara toda) en la capital del mejor teatro cubano.